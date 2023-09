El mercat immobiliari gironí va registrar fins a 1.115 operacions de compravenda d’habitatges durant el mes de juliol, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Si ho comparem amb la xifra registrada un any enrere (1.343), la compravenda de pisos a les comarques gironines va disminuir al juliol un 16,9%. En comparació amb el mes de juny, les operacions a la demarcació també van caure, concretament un 12,6%.

Les dades, però, no només son negatives en la comparació interanual o mensual, si ens fixem en els primers set mesos de l’any, el juliol va ser el segon que va registrar menys operacions de compravenda a la demarcació de Girona, només superat pel mes d’abril (1.066). Fins al moment, gener és el millor mes de l’any pel que fa al nombre d’operacions de compravenda de pisos. En el primer mes es van registrar fins a 1.409 operacions. Dels 1.115 habitatges que es van comprar a les comarques gironines durant el mes de juliol, la majoria son de segona mà, en concret fins a 988.

7.726 operacions a Catalunya

A Catalunya, la compravenda d’habitatges inscrits al registre de la propietat va caure un 14,7% al juliol respecte a fa un any. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, es van sumar un total de 7.726 operacions. Es tracta del sisè mes consecutiu en què la compravenda d’habitatges registra un descens interanual. Malgrat la tendència a la baixa, la xifra representa el tercer millor mes de juliol de la sèrie històrica, que comença l’any 2007, quan es va batre el rècord de 9.102 operacions.

Al conjunt de l’Estat, es van registrar 48.303 compravendes d’habitatges, el que suposa una disminució del 10,5% interanual, per l’efecte que ha provocat sobre el mercat l’alça dels tipus d’interès per part dels bancs centrals.

Per comunitats, Catalunya ocupa la tercera posició en transmissions per darrere d’Andalusia (9.891) i el País Valencià (7.973), i per davant de la Comunitat de Madrid, on es van registrar 5.431 transmissions. En termes relatius, les comunitats que més noten el descens d’operacions són Galícia (-22,8%), Canàries (-18,2%), Navarra (-17,2%), Madrid (-16,6%) i Catalunya (-14,7%).