Els empresaris de la restauració de la Cerdanya organitzen la primera gran trobada sectorial per tal que no s’enquistin els problemes que han patit en les últimes temporades altes derivats d’un èxit sobtat mal gestionat. En aquest sentit, entre els professionals hi ha la impressió que el turisme de la comarca pateix problemes estructurals que el poden fer morir d’èxit.

Els principals problemes que pateix el turisme a Cerdanya en aquest nou escenari postpandèmia són una major desestacionalització, amb puntes turístiques de ple absolut i, en canvi, jornades del mateix mes d’agost amb ocupacions molt baixes, i manca de ma d’obra. Aquesta segona problemàtica es veu agreujada per la pressió immobiliària que impedeix els treballadors temporers trobar allotjament, fins al punt que en molts establiments de la vall l’oferta laboral ja s’ha de complementar amb el lloc on dormir. Davant d’aquest escenari, els restauradors de la comarca han organitzat pel dimarts tres d’octubre una gran trobada sectorial a Puigcerdà. La reunió ha de servir per posar en comú les experiències viscudes aquesta passat estiu, amb unes jornades d’agost de ple turístic que han situat la comarca amb una població de 100.000 habitants i altres setmanes ja des de juliol sense reserves. En aquest sentit, el juliol es va evidenciar com un mes fluix tal com ho havia estat abans de la pandèmia. Des de les entitats convocants han apuntat que en la trobada es posaran sobre la taula les principals mancances del turisme i alhora es presentaran els establiments nous que s’han incorporat a la comarca i que els enfilen cap a la xifra dels 300, segons dades del mateix sector. Els acords que s’estableixin a la reunió s’elevaran als representants dels ajuntaments i el Consell Comarcal a fi efecte que els seus tècnics en turisme treballin també en favor d’una economia menys estacionalitzada i, alhora, diversificada respecte el model de segones residències. El segon gran problema del sector turístic a Cerdanya, però també en altres àmbits empresarials com els serveis o la distribució alimentària, és la manca de ma d’obra qualificada. Hotelers i restauradors han tingut a l’estiu moltes dificultats en trobar personal de fora la Cerdanya i volen que les institucions aportin facilitats a l’arribada d’empleats a la vall amb capacitat per treballar-hi i viure-hi a preus d’habitatge raonables.