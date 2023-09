La multinacional Calsina Carré, amb seu a Pont de Molins (Alt Empordà) ha completat la segona fase del seu pla de creixement i ha posat en servei un nou aparcament per a 200 camions. Amb aquesta ampliació, el hub logístic que gestiona l'empresa (i que entre d'altres inclou una benzinera, videovigilància i serveis als transportistes) ja suma 121.000 metres quadrats. Calsina Carré va engegar l'any passat un pla estratègic per obrir-se a transportistes externs, doblar les places d'aparcament -passant de les 400 a més de 800- i ampliar el ventall de serveis que ofereix (obrint un restaurant, un gimnàs i tallers de manteniment). Fins al 2027 l'empresa gironina hi invertirà 25 milions d'euros que li permetran arribar als 150.000 metres quadrats.

Les ampliacions successives que Calsina Carré farà a la seva seu central volen convertir l'empresa en un hub logístic del transport per carretera. Amb l'objectiu de posar a disposició dels camioners infraestructures segures, i pal·liar també així la manca de conductors, la multinacional gironina ja va posar seguretat a l'aparcament, va ampliar la benzinera del complex (amb quatre carrils més) i va habilitar diversos serveis per al col·lectiu (com dutxes, una bugaderia o un espai de descans). Aquelles obres formaven part de la primera fase d'un pla que s'allarga fins al 2027, i que en total suma una inversió de 25 milions d'euros. Ara, Calsina Carré n'ha completat la segona. En concret, s'ha ampliat l'aparcament per a camions amb 200 places addicionals, destinades a conductors externs, i que ocupen 26.000 metres quadrats de superfície. D'aquesta manera, es podrà "donar servei a l'entrada creixent de vehicles, que diàriament ja superen els 2.000", indiquen des de la companyia. En els propers anys, la multinacional anirà ampliant la seva capacitat d'aparcament, afegint 30.000 metres més als actuals i sumant 220 places noves per a tràilers i camions. En paral·lel, Calsina Carré també incorporarà nous serveis. Entre aquests, un restaurant, un gimnàs i tallers de manteniment per als vehicles. Quan el projecte es completi, l'any 2027, el hub logístic de l'empresa gironina ocuparà 150.000 metres quadrats de superfície i tindrà més de 800 places d'aparcament per a transportistes externs. Més de mil vehicles Calsina Carré Transports & Logistics és una multinacional familiar que es va fundar el 1971 a Figueres. Actualment, la seu central es troba a Pont de Molins, però també en té d'altres repartides a vuit països diferents (com Holanda o Romania). Opera a Europa i al nord d'Àfrica, té una plantilla de més de 700 treballadors i disposa d'una flota integrada per més de 1.000 vehicles, així com magatzems logístics propis. El grup, que factura més de 150 milions d'euros, se situa entre els tres primers operadors en el rànquing d'empreses de transport d'indústria al Marroc i acumula 20 anys d'experiència al mercat magrebí.