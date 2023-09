El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, diu que un dels principals problemes que es troben els empresaris –no només del sector turístic- és la falta de personal i ha carregat durament contra les ajudes i els subsidis que concedeix l'Estat: "El cafè per a tots no funciona". "Com pot ser que hi hagi un atur del 8,2% a Girona i no trobem gent?", s'ha preguntat Escudero. En aquest sentit, també ha dit que segur que hi ha gent "que les necessita" però que no hi ha cap país que "es pugui mantenir així".

El màxim representant de la Federació d'Hostaleria de Girona ha començat el seu discurs a l'acte de commemoració del Dia Mundial del Turisme reivindicant la necessitat d'apostar per esdeveniments que situïn Catalunya "al mapa". Per això, ha demanat al Govern que reconsideri la seva posició en relació a la Ryder. "Seria un oportunitat", ha dit Escudero.

Però per atendre "propostes com aquesta", ha insistit, cal resoldre un dels principals problemes que té el sector: "Trobar recursos humans". "Tots, no només d'hostaleria, tenim problemes per trobar gent", ha dit. En aquest sentit, s'ha preguntat com pot ser que hi hagi atur i que, en canvi, no trobin mà d'obra per a molts establiments.

En relació a això, ha dit que aquest estiu hi ha hagut restaurant que no han pogut obrir totes les sales o fer tots els torns necessaris perquè els faltava personal i que això és "un despropòsit".

Escudero ha apuntat directament a les ajudes i subsidis estatals com a origen del problema. N'ha numerat més d'una desena, "la cirereta" de les quals, ha dit, "l'ingrés mínim vital". "Un país es pot mantenir així? Quin tipus de societat estem creant? El pa per a tots no funciona", ha afirmat.

"Es donen baixes a tort i a dret"

El president de la federació ha dit que segur que hi ha gent que necessita les ajudes però que caldria estudiar "cas per cas" i no aplicar "el cafè per a tots". També ha demanat eliminar "traves burocràtiques" en els contractes fixes-discontinus i revisar el sistema de baixes mèdiques. "Es donen a tort i a dret", ha assegurat durant la seva intervenció.

Per la seva banda, Torrent ha admès que falta personal qualificat i ho ha atribuït al fet que "durant molts anys s'ha menystingut la formació professional". "Aquesta ha de ser la legislatura de la formació", ha dit.

Pel que fa a la Ryder, Torrent ha respost a Escudero que està convençut que es podrà arribar a acords. Però ha puntualitzat que cal fer-ho "amb les condicions que vol la societat del segle XXI". La presidenta del Parlament, Anna Erra, per la seva banda, ha dit que calia apostar-hi. El Govern ja va admetre a finals de la setmana passada que es reprenien els contactes després que l'organització s'obrís a adaptar els camps de golf actuals.

Celebració del Dia Mundial del Turisme

El Castell de Biart a Masarac ha estat l'escenari aquest dilluns de la celebració del Dia Mundial del Turisme i per primera vegada en 18 anys s'hi han lliurat tres guardons, que es mantindran en properes edicions. El primer s'ha concedit al periodista del Diari de Girona, Albert Soler per la cobertura mediàtica que durant aquests anys ha fet de l'esdeveniment. També s'ha guardonat l'empresa proveïdora de l'acte, Complet Hotel, i al president de la Diputació i del Patronat de Turisme de la Costa Brava, Miquel Noguer.

Menys turistes, més pernotacions

Al seu torn d'intervenció, Noguer ha fet balanç de la temporada turística gironina. Entre juny i agost, per les comarques gironines hi ha passat 3,6 milions de turistes, un 6% menys que fa un any però, en canvi, s'hi ha fet més pernoctacions (15 milions en total) que al 2022. "Hem tingut 230.000 turistes menys però han pernoctat més", ha dit Noguer. El president de la Diputació també ha dit que s'ha recuperat el turista britànic i nord-americà. "Estem contents de com ha anat i de com està anant també aquest setembre", ha insistit.

D'altra banda, Noguer ha dit que l'aeroport de Girona ha recuperat les xifres prepandèmiques i que esperen arribar als 2 milions de passatgers l'any que ve.