El dia 20 passat la Comissió Europea va proposar prorrogar l'ús de la substància activa herbicida “glifosat” deu anys més, fins al 2033, a la Unió Europea, encara que fonts comunitàries es van obrir a revisar i retirar la seva aprovació abans que expiri aquest termini si apareixen nous estudis científics que així ho aconsellin. Brussel·les justifica la pròrroga del permís per utilitzar glifosat sobre la base de l'últim informe de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), que el mes de juliol passat va descartar “àrees crítiques de preocupació” en la utilització de l'herbicida, si bé va admetre que algunes qüestions no havien pogut ser avaluades.

"Hem pres la decisió basant-nos en investigació científica sòlida”, va remarcar el portaveu per a assumptes de seguretat alimentària de la Comissió Europea, Stefan De Keersmaecker. Tot i així, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va classificar el glifosat com una substància “probablement cancerígena per als humans” en un informe del 2015, i organitzacions ecologistes denuncien que, en no ser selectiu, aquest herbicida és capaç de matar molts organismes i perjudicar així la biodiversitat.

Períodes de fins a 15 anys

La legislació europea preveu que el permís per fer servir pesticides o herbicides pugui ser renovat per períodes de fins a 15 anys, però en aquest cas la proposta de Brussel·les planteja ampliar la validesa del glifosat durant una dècada. “La Comissió Europea seguirà analitzant l'enorme quantitat de dades científiques que tenim i seguint les noves troballes. És a dir, hem proposat 10 anys de termini en comptes del màxim període de 15 anys”, va aclarir De Keersmaecker.

Amb tot, la proposta de la Comissió Europea haurà de ser aprovada mitjançant una majoria qualificada pels governs dels països membres de la UE, que votaran sobre aquesta qüestió el proper 13 d'octubre. Només un únic Estat membre de la UE s'ha mostrat en contra de renovar l'aprovació del glifosat durant les converses prèvies mantingudes amb la Comissió, segons han explicat les mateixes fonts comunitàries, que no han volgut detallar de quin país es tracta.