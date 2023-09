La signatura d’hipoteques sobre habitatges va caure un 23,5% durant el mes de juliol a les comarques gironines en comparació amb el mateix període de l’any passat, amb 598 firmes, segons les dades de l’Estadística d’Hipoteques de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Al juliol es van constituir exactament el mateix número d’hipoteques que al juny. Aquestes dues són les segones dades més baixes registrades durant el 2023, només per darrere de l’abril, quan es van firmar 426 hipoteques sobre habitatges a la província de Girona.

En relació amb el capital prestat, es va situar en els 82,4 milions d’euros, un 26,8% menys que al juliol de l’any passat, però un 3% més que al juny. D’aquesta manera, l’import mitjà per préstec va ser de 137.897 euros, inferior al registrat a Catalunya, que va ser de 161.643 euros, i també per sora de la mitjana estatal de 143.412 euros per préstec.

5.279 firmes a Catalunya

A Catalunya, la signatura d’hipoteques sobre habitatges es va desplomar un 25,8% durant el juliol respecte a l’any passat, fins a 5.279 firmes. En comparació amb el juny les firmes van retrocedir lleugerament, un 1,1% (57 signatures menys) i van encadenar dos mesos de baixades. Al conjunt de l’Estat, les hipoteques sobre habitatges van caure un 18,8% interanual al juliol, fins a 29.223 firmes. En un context de pujada dels tipus d’interès, el tipus mitjà dels nous préstecs es va continuar enfilant fins a situar-se en el 3,24%, el nivell més alt des del juliol del 2016, és a dir, dels últims set anys.

En relació amb les dades del conjunt de l’Estat, en números absoluts Catalunya va ser la segona comunitat on es van signar més hipoteques sobre habitatges al juliol, tan sols superada per Andalusia (5.932). Per darrere es va situar Madrid, amb 4.404 firmes.