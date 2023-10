El valor de les exportacions catalanes de fruita i verdura ha crescut un 18% el primer semestre malgrat caure un 2% en volum. Segons ha detallat aquest dilluns el Govern en un comunicat, les darreres dades disponibles mostren un creixement estable del sector a l'àmbit internacional. De fet, Catalunya lidera la producció de pomes a Espanya i és la primera productora de préssecs i nectarines a Europa. "Les empreses del sector de la fruita, després d'uns anys amb afectacions de producció, es preparen per a una campanya internacional especialment positiva", ha indicat l'Executiu, que aquesta setmana acompanyarà a la vintena d'empreses i entitats que participaran al saló Fruit Attraction 2023 a Madrid.

"El sector de la fruita i l'horta segueixen el camí del conjunt del sector agroalimentari de passar del volum al valor: s'ha fet una aposta per incidir en la qualitat dels productes, el que millora la competitivitat de les nostres empreses", reconeix el director de Prodeca, Ramon Sentmartí. "Com a sector, hem de mantenir aquesta estratègia de competitivitat, rendibilitat i internacionalització a llarg termini, apostant per una producció sostenible i d'alta qualitat que consolidi la posició de Catalunya al mercat exterior", conclou.

Segons destaca també la presidenta d'Afrucat, Montse Baró, no es preveu que la capacitat exportadora de les empreses catalanes es vegi afectada pel descens sostingut de la producció registrat els darrers anys. "Confiem plenament en la lleialtat dels nostres clients envers la qualitat de la fruita catalana", apunta. Tot i això, apunta que el sector treballa per obrir nous mercats a l'Àsia o Llatinoamèrica.

Tal com mostren les dades del Govern, en els últims cinc anys (2017-2022) l'exportació de fruita ha disminuït un 0,5% en valor total tenint en compte que el volum ha disminuït en un 24%. Per l'Executiu, aquestes dues xifres creuades indiquen que s'està reivindicant la fruita catalana als mercats internacionals. Pel que fa a les empreses exportadores de fruita i horta, en els últims cinc anys han crescut gairebé un 10%, passant de les 537 l'any 2017 a les 589 empreses el 2022.