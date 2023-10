El mercat laboral gironí tanca el setembre amb una sotragada forta arran de la fi de la temporada turística. Segons recullen les dades d'afiliació a la Seguretat Social, només durant aquest mes s'han perdut més de 14.000 llocs de treball a la demarcació. És la baixada més alta de tota Catalunya, i denota la dependència que té l'economia del territori del turisme i els serveis. Traslladat en percentatges, tan sols durant el setembre l'afiliació ha baixat un 3,73% a les comarques gironines i es torna a situar més o menys a nivells del mes de maig. Per contra, l'atur s'ha mantingut pràcticament invariable, i fins i tot ha baixat lleugerament, amb tan sols deu desocupats menys. A la demarcació, ara hi ha 29.822 persones que busquen feina.

Després de dos mesos remuntant, l'atur tanca el setembre amb una baixada gairebé imperceptible. Durant aquest mes, hi ha hagut deu persones que han sortit de llistes, cosa que suposa un descens ínfim del 0,03%, però que tot i això va en consonància amb el de la resta de Catalunya (perquè a Lleida ha estat del 0,07%, a Tarragona del 0,30% i tan sols a Barcelona s'ha situat per damunt de l'1%).

Ara mateix, a la demarcació hi ha 29.822 persones que busquen feina. En comparació amb un any enrere, encara s'està per sota dels registres del setembre del 2022 (perquè aleshores hi havia un 10% d'aturats més a les comarques gironines.

Per sectors, com ja és habitual, la gran majoria dels qui estan apuntats a les llistes són treballadors dels serveis (dins els quals hi ha el comerç i l'hostaleria). En concret, a les comarques gironines hi ha 20.717 desocupats al terciari, seguits dels 3.441 de la indústria, els 2.795 de la construcció i els 643 de l'agricultura. Per últim, hi ha 2.226 aturats a qui no els consta cap feina anterior.

Però si bé l'atur s'ha mantingut invariable, allò que canvia -i molt- és l'afiliació a la Seguretat Social, un termòmetre que serveix per veure la creació d'ocupació. L'acabament de la temporada alta passa factura al mercat laboral gironí, i segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el ministeri, tan sols durant aquest setembre la demarcació ha perdut 14.081 afiliats.

És un descens significatiu, que traslladat en percentatges suposa una baixada del 3,73%, i evidencia la dependència que l'economia gironina té del turisme. De fet, és la davallada més alta d'afiliació que es registra arreu de Catalunya, doblant les de Lleida i Tarragona (que perden 6.249 i 5.337 afiliats) i que contrasta amb Barcelona, on aquí durant el setembre s'ha creat ocupació (perquè s'han guanyat 35.060 afiliats).

La de tot l'estiu

Ara mateix a les comarques gironines hi ha 363.867 afiliats. En comparació amb el setembre del 2022, són un 2,76% més (en concret, 9.781). Ara bé, si aquesta dada es posa en relació amb els mesos anteriors, pràcticament iguala la del maig d'aquest 2023 (quan a la demarcació hi havia 360.143 afiliats). És a dir, que només durant el setembre, s'ha destruït tota aquella ocupació que s'havia creat als mesos d'estiu.

Per últim, les dades del ministeri també recullen l'evolució dels contractes. Durant el setembre, a la demarcació se n'han rubricat 20.749. En comparació amb l'agost, són un 10,87% més; en concret, 2.085. Ara bé, en comparació amb l'any passat, són menys. Perquè si es contraposen amb els del setembre del 2022, aleshores se'n van signar un 15,89% més.

De tot aquest global, el sector que concentra més contractes durant el setembre és del de serveis (14.270). I per tipologies, els indefinits i els temporals es reparteixen gairebé a parts iguals (amb 10.529 i 10.220, respectivament).