L’empresari turístic bisbalenc Pol Fages, que encapçalava l'única candidatura, ha estat reelegit avui president de Cambra de Comerç de Palamós, sorgit del procés electoral que s’ha dut a terme en els darrers mesos. Fages, que ja portava des del 2019 presidint l’entitat, ara allargà la seva presidència un mandat més.

Durant l’acte, Fages ha exposat les seves prioritats per al mandat, que passen per l’«impuls de l’acompanyament de les empreses en el seu procés de digitalització, desenvolupar el Compromís Nacional per un Turisme Responsable i Sostenible a les empreses del sector turístic amb la implantació del segell Biosphere Tourism, potenciació de l’economia blava i especialment en el sector nàutic, així com, incentivar la creació de noves empreses, llocs de treball i acompanyament les empreses ja consolidades, potenciant el servei d’assessorament i mentoring».

La configuració del nou plenari

Durant el plenari, també s'ha constituït el ple que estarà format per 20 membres, 14 escollits directament pels electors, 2 designats per les organitzacions empresarials i 4 de les empreses de major aportació. Com a novetat, hi ha una renovació dels seus membres en un 40% i la participació del 30 % de dones. Amb el nou mandat, el comitè de la Cambra queda configurat d’aquesta manera:

- Pol Fages – representant empresa: Turismon Travel SL - President

- Xantal Noëlle – representant empresa: Impressme SL – Vice-presidenta primera

- Carles Arnall – representant empresa: Carleser SL - Vice-president segon

- Enric Gimeno – representant empresa: Sarfa SL - Tresorer

- Carles Anglada – representant empresa: Mora Rosas SA – Vocal

- Albert Gómez – Vocal

- Marta Martí – representant empresa: Comercial Kmag Materials SL - Vocal

- Jordi Mató – representant empresa: Comercial Auto Nàutica SA - Vocal

- Sebastià Morató – representant empresa: Top Cala – Vocal

- Marta Ponsa – representant empresa – Ponsa Assessors SL - Vocal

L’acte ha comptat amb la presència del secretari general del Departament d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, de l’alcalde de La Bisbal d’Empordà, Oscar Aparicio, del subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramón, de la Raquel Robert, Directora del serveis territorial d’Economia i Hisenda de la Generalitat a Girona, Raimon Trujillo, vicepresident 2on Consell Comarcal del Baix Empordà, Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Girona i del Consell General de Cambres de Catalunya, Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Barcelona, Pere Ayach, president de la Cambra de Sant Feliu de Guíxols.