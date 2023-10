El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) adaptarà el disseny i la gestió de les polítiques actives d’ocupació a cada territori per millorar-ne l’eficàcia i afavorir un desplegament més adequat a les necessitats de les persones i empreses locals. Per avançar en aquest nou model, s'ha constituït el Consell Territorial de Girona que agrupa els representants dels sindicats i patronals, les entitats municipalistes i els ens locals. A la trobada, on també ha assistit el director dels Serveis Territorials , ha exposat les claus del nou model. Torres ha explicat que "aquest nou enfocament permetrà desplegar polítiques i programes adaptats a les característiques i necessitats de cada zona en benefici de les persones i les empreses".

L’acord per impulsar les polítiques actives d’ocupació mitjançant la concertació territorial suposa un canvi en el model ja que, a partir d’ara, seran les entitats del territori les que concertaran i lideraran les estratègies ocupacionals respectives, que hauran de ser reconegudes i validades pel SOC. L'àmbit territorial de referència de la concertació és la comarca, tot i que també es podrà aplicar en municipis de més de 50.000 habitants o en àmbits diferents a l'estrictament comarcal, sempre que se'n justifiqui la realitat econòmica i ocupacional diferenciada. L’estratègia territorial haurà de ser impulsada per una administració local, que la treballarà conjuntament amb un sistema de co-governança amb els agents econòmics i socials i el sector privat del seu territori. L’estratègia s'haurà de presentar davant del SOC perquè sigui reconeguda i caldrà acompanyar-la d’un pla estratègic amb una diagnosi, planificació consensuades i els serveis i programes ocupacionals que es portaran a terme. Les estratègies territorials es finançaran a través d'un conveni que haurà d'aprovar el Consell de Direcció del SOC i que inclourà tots els serveis ocupacionals que es podran dur a terme: orientació professional, gestió de la col·locació, qualificació professional, foment de l’ocupació, atenció a les empreses, promoció de la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic local i el foment de la contractació, foment de l’emprenedoria, i mobilitat geogràfica.