Hi ha moltes veus que han criticat la politització de les cambres catalanes els últims anys. Avui, vostè ha fet una defensa de la necessitat de fer política des del mon empresarial.

Fem política, no hi ha dubte. Malament rai si els empresaris ens desentenem de la política. El que no som és partidistes perquè sempre serem lleials al govern elegit pel Parlament. Fem política quan fem arribar la veu de l’empresa a les institucions de les que formem part, quan no ens cansem de demanar l’acabament del corredor mediterrani, quan reclamem més transparència als comptes públics, quan fem declaracions públiques o quan no les fem de segons quins temes.

L’any 2021, quan Joan Canadell va convertir-se en diputat al Parlament (Junts) vostè va assumir la presidència del Consell de Cambres de Catalunya, càrrec que normalment ostenta el president de la Cambra de Barcelona. Li agradaria seguir al capdavant del Consell o creu que Josep Santacreu voldrà assumir el càrrec?

Encara no he parlat amb Josep Santacreu, perquè formalment no serà president fins al dia 9 d’octubre. Tampoc el conec. Hem de ser conscients que la Cambra de Barcelona suposa el 68% de les empreses de Catalunya i el seu vot ponderat és clau per decidir el president del consell. Potser des de Barcelona es llegeix el resultat de les eleccions en clau d’empresaris no independentistes guanyen als independentistes, però des de l’òptica gironina veiem més que era una candidatura més vinculada a la burgesia barcelonina mentre que la d’Eines de País estava més vinculada a empreses del territori. Dit això, la candidatura de Josep Santacreu està formada per bons empresaris i per gent que estima al país.

En el seu discurs davant el ple ha remarcat l’oportunitat que suposarà el nou hospital Trueta.

És una inversió determinant i que la societat gironina està obligada a aprofitar. Estem parlant d’un nou hospital, de dues facultats, de l’ampliació de l’Idibgi i la construcció d’un nou edifici dedicat a la transferència de coneixement. Aquest projecte és una oportunitat única per Girona per atreure talent i generar negoci en diferents àmbits : salut i alimentaicó, salut i esport, i salut i tercera edat. Hem de ser capaços de generar i consolidar un ecosistema empresarial al voltant d’aquest projecte.

Un altre gran projecte pendent, i molt reivindicat des de les institucions gironines, és l’estació de l’AVE a l’aeroport. És optimista?

Sí, perquè l’aeroport de Barcelona quedarà col·lapsat en pocs anys. No hi haurà més remei que apostar per altres aeroports.

Amb les cambres de comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols comparteixen serveis. No seria lògica una fusió de les tres corporacions?

Pot tenir la seva lògica, però cap president de cambra voldrà ser l’encarregat de la pèrdua que suposaria la desaparició d’entitats amb més de cent anys d’història. En el seu moment, fa molts anys, vaig participar en dos intents de fusió i no va sortir bé. Les cambres de comerç som corporacions de dret públic, en tot cas hauria de ser l’administració, que és qui ens tutela, la que decidís aquesta fusió. En qualsevol cas, el que hem d’aconseguir és coordinar-nos de manera que qualsevol cambra catalana pugui oferir els mateixos serveis en qualitat i eficiència.

Les patronals tenen cinc cadires al ple de la Cambra, però una d’elles se sent infrarepresentada.

A Girona sempre busquem el consens i l’acord. En aquestes eleccions ho hem fet i crec que aquesta ha de ser la via. La posició de les patronals a Barcelona, on a vegades hi ha confrontacions absurdes, és diferent de la que vivim aquí.

La posició de les patronals és la que ha frenat l’aprovació de la llei de cambres?

En aquest sentit sóc optimista, sobretot després d’escoltar el secretari del departament d’Empresa mostrant la seva voluntat de portar aviat la llei al Parlament.as++

Quina és la salut financera de la Cambra?

Quan el 2010 desapareix l’anomenat recurs cameral vam encadenar diversos exercicis amb pèrdues, que ens va obligar a redimensionar l’estructura de la Cambra. En l’últim any de Domènec Espadalé com a president i durant els últims anys, hem tornat als beneficis. Només així, algun dia podrem afrontar la reforma de la seu de la Cambra. Però en cap cas és una prioritat, perquè l’objectiu primordial és el suport a les empreses.

El gran repte de la Cambra és aconseguir que els milers de petites empreses que hi ha a Girona arribin a ser usuàries dels serveis que ofereixen?

La Cambra disposa de recursos limitats, que aconsegueix dels serveis que ofereix. Hem de decidir a què destinem els recursos: a aconseguir uns objectius, o bé a donar-nos a conèixer. No tenim prou recursos per fer les dues coses. Allò ideal seria que tothom conegués la Cambra de Comerç, que és el que passa a la majoria dels països d’Europa més desenvolupats, on les cambres tenen més competències i un pes determinant en la vida econòmica pública. Ens queda molt camí per córrer.