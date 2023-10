Nova operació al sector hoteler de Lloret de Mar amb un fons internacional com a protagonista. Indotek, amb seu a Budapest, ha comprat l’Hotel H·Top Royal Beach en una operació finançada pel Banc Santander amb deu milions d’euros. El nou propietari de l’hotel de 4 estrelles i 368 habitacions, preveu reformes per valor de 4 milions d’euros. El que fins ara era grup propietari de l’establiment, H·Top Hotels & Resorts Group, continuarà explotant el negoci amb un contracte d’arrendament a llarg termini.

D’aquesta forma, Indotek consolida la seva posició en el mercat espanyol, on recentment ha comprat dos centres comercials, Factory Bonaire a Aldaia (València) i Vilamarina a Viladecans (Barcelona). La de Lloret de Mar és la setena adquisició hotelera del grup a Espanya

Krisztián Hornok, director general de Transaccions Internacionals i Asset Management del Grup Indotek comenta en una nota que «la ràpida recuperació d’Espanya després de la pandèmia i el sòlid comportament de la Costa Brava reforcen el valor estratègic d’aquesta operació». Afegeix que el grup té previst invertir 4 milions d’euros per a revitalitzar l’hotel i «convertir-lo en un establiment modern d’alt nivell que satisfaci plenament les expectatives del viatger»

«El sòlid comportament de la Costa Brava reforcen el valor estratègic d’aquesta operació» Krisztián Hornok - Director general de Transaccions Internacionals i Asset Management del Grup Indotek

El Grup Indotek té més de 1.600 habitacions repartides en set hotels en la costa mediterrània. Més enllà d’Espanya, compta amb una quinzena d’hotels d’entre dues i quatre estrelles, així com amb altres allotjaments a les costes de Croàcia i Grècia.

Altres operacions

Després de la pandèmia, que va deixar en una situació delicada algunes empreses del sector, a Lloret de Mar s’han anat produïnt diverses desinversions per part d’hotelers locals. En diferents portals immobiliaris es troben anuncis d’una quinzena d’edificis hotelers del municipi que estan en venda.

Aquest estiu es va fer públic que Meliá Hotels International gestionarà el Gran Hotel Monterrey de Lloret de Mar amb què l’hotelera arriba a la Costa Brava, gràcies a un acord amb Okami Hotels.

Al 2022, Fergus Group, propietat de l’empresari mallorquí Pep Cañellas, es va aliar amb el fons britànic Zetland Capital per adquirir l’hotel Don Juan a Lloret de Mar.

Uns mesos abans, el fons internacional Sixth Street va comprar l’Hotel Santa Rosa de Lloret de Mar en el marc d’una operació en la qual s’ha fet amb una cartera de cinc establiments en tota Espanya i en la qual va invertir 85 milions d’euros.

Fora de Lloret, Azora, a través del seu fons Azora European Hotel and Lodging, F.C.R., va comprar l’any 2021 el complex Arenas Resort Giverola de Tossa de Mar. Aquell mateix any, la Societat Anònima Cotitzada d’Inversió Immobiliària (socimi) Next Point Capital va tancar un acord per comprar l’antic hotel Meliá Girona per sis milions d’euros.

Al marge dels hotels, alguns fons d’inversió han explorat l’entrada en altres tipus d’allotjaments turístics, com els càmpings, tancant algunes operacions de compra a la Costa Brava.