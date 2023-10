Inverteix com Warren Buffett: coneix les claus d'inversions fraccionades :: Podcast Tens molts o pocs estalvis? Si vols tenir una cartera diversificada, sigui quin sigui el teu nivell d'estalvi i sigui quin sigui el teu perfil: conservador, més arriscat, etc... en aquest podcast et proporcionem les claus perquè els diners treballin per a tu i no a l'inrevés.