El dissabte 7 d'octubre es va celebrar el 40è aniversari de Julià Grup, grup empresarial especialitzat en mobiliari de disseny i decoració, que va commemorar amb orgull la seva història, èxits i creixement de la companyia. La celebració va tenir lloc al seu nou centre logístic inaugurat l'abril de 2023 amb la presència del secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, i de representants d'entitats públiques com els ajuntaments de Tordera, Sils i Vidreres.

L'esdeveniment, coincidint també amb el desè aniversari de la seva marca insígnia Kave Home, va ser presentat per Judit Mascó, qui té una estreta relació amb el grup a través del seu projecte social de la Fundació Ared. També va destacar la presència de Xavier Marcet, professor, consultor, escriptor i amic de l'empresa, qui va dedicar unes paraules sobre la visió empresarial i identificació els pilars més essencials en una organització.

Francesc Julià Gelabert, Founder, Chairman & President de Kave Home, Francesc Julià Ametller, CEO de Kave Home i Johan Van Staalduinen, Chief Commercial Officer, van ser els protagonistes de la nit exposant la seva trajectòria per l'empresa i posant el focus en el futur de Kave Home, que ha consolidat la seva estratègia internacional amb la seva presència en més de 50 països a través de botigues pròpies, web i franquícies, i amb més 150 punts de venda a tot el món.

Això ha suposat un gran salt per a la companyia, que avança a grans passos a França i Itàlia com a principals mercats, i ha aconseguit instaurar el seu ADN en la seva estratègia de marca sota l'eix de disseny, producció, qualitat, servei, sostenibilitat i talent.

La personalització de producte es consolida com una de les estratègies de negoci principals de la companyia

Kave Home aposta per la personalització del producte per millorar així l'experiència de compra del client. Aquesta estratègia, centrada en la gamma de tapisseria, es basa a donar diferents opcions de personalització d'entapissat gràcies a l'ampli ventall de propostes en teixits i colors, a més de la modularitat de les peces, adaptant així el producte a qualsevol espai.

La producció d'aquesta categoria de mobles de disseny està centralitzada a la fàbrica de Iecla, a Múrcia, propietat també de Julià Grup, traçant així una estratègia de proximitat i complint amb els objectius de l'empresa de produir el 90% dels mobles entapissats en territori nacional.

Kave Pro, un espai per a professionals

Kave Home continua potenciant el seu projecte per a professionals amb l'objectiu de pilotar també aquest segment i posicionar-se com partner d'interioristes, arquitectes i cadenes hoteleres. Kave Pro s'identifica com un servei 1:1 amb múltiples opcions d'assessorament, tant en projectes en línia com en botigues físiques, sent aquestes un punt de trobada gràcies a la nova zona Atelier que inclouen les flagships de la marca.

Tordera, un punt estratègic per a la companyia

La nova plataforma logística, que ha estat dissenyada amb l'última tecnologia i compta amb més 130.000 m², té una capacitat de magatzematge de 44.000 palets, una recepció de 30 camions diaris i una capacitat de processar fins a 2.000 embalums / hora en les seves cintes.

Els processos d'automatització i agrupació de productes per comanda van ser punts clau per al disseny de la nau i la instal·lació automàtica dels robots de picking.

Una trajectòria imparable amb un futur prometedor

Francesc Julià Ametller, CEO i representant de la segona generació de l'empresa familiar Kave Home, ha rebut el premi Jove Empresari organitzat anualment per la Aijec, Associació de Joves Empresaris de Catalunya, i que el reconeix com a millor jove empresari de l'any en l'edició número 30 d'aquest guardó.

Julià, que lidera la companyia i la transició de l'equip executiu de la companyia des de gener de 2023, atribueix l'èxit a la creació d'un ecosistema propi amb una proposta de valor única en el mercat i preveu tancar l'exercici de 2023 de Kave Home amb una facturació de més de 200 milions d'euros.