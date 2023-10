Aquest any la paga extra de Nadal que, normalment, el dia 25 de novembre tenen ingressats tots els pensionistes i jubilats a Espanya, tindrà uns lleugers canvis. El pagament per part de la TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social) sempre gestiona les pagues en uns dies concrets, per tal que, el dia 25 estiguin efectius en els comptes corrents, tot i que, aquest any, el dia 25 no cau en el dia esperat.

Com funciona la Seguretat Social envers les pagues extra Entre l'1 i el 4 de cada mes, dies hàbils, la TGSS ingressarà la mensualitat normal i a més, la paga extraordinària que pertoqui. Així doncs, el 25 de cada mes és quan els beneficiaris compten amb aquests diners en els seus comptes corrents. El 25 de novembre de 2023 cau en dissabte i això farà que canviï la data de cobrament de la paga extra. Recordem que, quan el pagament cau en un dia festiu o cap de setmana, passa automàticament al següent dia hàbil; en aquest cas, passarà a dilluns 27, complicant una mica la paga extra i la mensualitat normal de pensionistes i jubilats que, de segur esperen la paga per poder passar un Nadal, tranquils i amb la seva família. Tot i aquest problema, hi ha certs bancs que tenen el costum d'avançar les dates i fer possible que els diners estiguin disponibles abans d'hora al compte corrent, per tal de facilitar la vida als seus clients.