Rècord històric del preu dels lloguers a les comarques gironines

Llogar un habitatge és més car que mai a les comarques gironines. Segons les últimes dades oficials -basades en les fiances que tenen l’obligació de dipositar els arrendataris- a les comarques gironines el preu mitjà mensual ja se situa en 638 euros, un nou màxim històric després de créixer gairebé un 10% el darrer any. Per comarques, el Gironès és la que té els preus més elevats (727 euros), mentre que els més baixos es troben al Ripollès (457 euros). En qualsevol cas, les rendes mensuals se situen per sota la mitjana catalana (830 euros), que està molt condicionada pels preus que es paguen a la capital del país.

I és que els lloguers a Barcelona, com si de temperatures en plena crisi climàtica es tractessin, porten els últims anys batent rècord rere rècord. Les últimes dades situen el preu mitjà d'un arrendament en 1.123,5 euros al mes, una xifra que, per si sola, devora pràcticament sencer l'equivalent al salari mínim interprofessional (SMI), situat en 1.260 euros bruts (en 12 pagues). I que provoca que hi hagi professions que directament guanyen menys del que costa arrendar un pis i tensiona especialment als més joves, que han de destinar fins al 90% dels seus guanys. Per demarcacions, entre abril i juny el preu del lloguer a Barcelona s'ha situat en els 910,81 euros, 23 euros més que el primer trimestre; 638,34 a Girona, 4 euros més; 570,48 euros a Tarragona, 8 euros més; i 475,46 euros a Lleida, 5 euros més. Les últimes dades de les fiances del lloguer dipositades a l'Incasòl constaten, per tant, un increment dels preus a les quatre demarcacions catalanes. Menys arrendaments En consonància amb la pujada dels preus, el nombre de contractes d'arrendament signats ha registrat una davallada respecte dels primers tres mesos de l'any. A Barcelona s'han signat 26.496 contractes, un 4,47% menys; a Tarragona 3.437, un 4,08% menys; i a Girona 3.392, un 4,43% menys. Lleida ha estat l'única demarcació on han pujat lleugerament el nombre de contractes signats, fins a 1.656, un 0,1%. La consellera de Territori, Ester Capella, va insistir ahir al govern espanyol perquè publiqui l'índex de referència del preu del lloguer inclòs en la llei d'habitatge. «És una necessitat urgent perquè sense la llei de contenció de rendes, el mercat continua funcionant de forma salvatge», ha sentenciat Capella en declaracions als mitjans aquest dilluns després de la publicació del preu lloguer mitjà a Catalunya en el primer semestre. En aquest sentit, la consellera va destacar que en deu anys, el preu ha pujat un 62,1% a Barcelona ciutat i un 43,6% a la resta de Catalunya. «No hi ha cap societat que pugui resistir aquestes pujades», va subratllar Capella. En la mateixa línia, el Sindicat de Llogaters alertava ahir que «la no regulació dels lloguers genera més exclusió residencial, empobreix les llogateres i acaba perjudicant l'economia productiva en favor de l'especulació». La mateixa entitat també advertia del descens del nombre d'arrendaments, que atribueix «a la nova tàctica del sector immobiliari per extreure més rendes: oferint contractes de temporada, que no han de ser declarats a l'Incasòl i s'escapen de les regulacions de la LAU».