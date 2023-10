L'últim informe de consum de productes alimentaris a Catalunya estableix que els ous frescos de gallina es consumeixen a gairebé el 98% de les llars i cada dia comprem de mitjana 2,5 milions d'ous frescos de gallina per consumir-los a casa. Per donar resposta a aquesta demanda, els productors mantenen una producció constant d'ous, fet que implica classificar, envasar i etiquetar també de manera ininterrompuda.

L'ou és un aliment únic, i també ho és la manera com es prepara per a la seva venda al detall. Van en un envàs especial, l'ouera, i la informació que figura a l'envàs és també única. També té el seu propi dia internacional, el Dia Mundial de l'Ou, que se celebra divendres. El camí que segueix l'ou des de la seva posta fins que arriba a la botiga és una part important de la cadena de producció i subministrament, especialment perquè es verifica que l'ou reuneix totes les condicions per la seva venda i es prepara per a posar-lo a disposició del públic, i també perquè s’incorpora al producte tota la informació que va adreçada al consumidor. Aquests processos es fan als centres de classificació i d'embalatge. Cadascun d'aquests centres disposa d'un número de registre únic proporcionat per l'administració, que ha de constar a l'envàs i és imprescindible per garantir la traçabilitat de l'aliment.

Centres de classificació

Moltes granges tenen els seus propis centres de classificació annexos a la mateixa granja. En aquests casos els ous arriben directament al centre, mentre que les granges que no disposen de centre d'embalatge propi envien els ous a centres externs. Aquests reben els ous provinents de diferents granges i per garantir la traçabilitat del producte els marquen amb el codi de la granja d'on provenen.

Quan els ous arriben al centre de classificació, primer de tot es trien segons la seva qualitat. D'aquí sortiran els ous de categoria A i els ous de categoria B. Únicament els de categoria A són aptes per al consum en fresc i han de reunir una sèrie de condicions, com ara que la closca estigui sencera, neta i sense fissures i que la cutícula estigui intacta, entre altres. També s'avalua la qualitat interna: l'alçada de la cambra d'aire, que no superi els 6 mil·límetres, i les característiques de la clara (transparent, sense taques ni elements estranys) i del rovell (contorn i posició correctes i sense elements opacs). Finalment, es verifica que l'ou no emeti cap olor estranya.

Els ous classificats dins la categoria A o "frescos", es posaran a la venda al consum fins màxim el dia 28 després de la posta. Si es posen a disposició del consumidor dins els 9 dies següents a la posta, se'ls pot donar la indicació "extra" o "extra frescos" a l'envàs. Els ous que no compleixen els requisits per a la venda en fresc se separen i es classifiquen com a ous de categoria B. Aquests, depenent de les seves característiques, poden destinar-se a la indústria alimentària per l'elaboració d'ovoproductes, a altres usos com l'alimentació animal o a indústries no alimentàries.