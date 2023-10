En el marc del Congrés d’Emprenedoria Alta Mar de Calonge i Sant Antoni s’ha presentat la nova Associació d’Empresaris i Propietaris del Parc d’Activitats Econòmiques, fundada per nou empreses que estan ubicades al polígon empresarial del municipi.

La nova associació té com a principal objectiu vetllar per un entorn empresarial més competitiu i estructurarà les seves accions en vetllar per la millora de l’entorn, infraestructures i serveis del PAEC, generar comunitat i sinèrgies empresarials per posar en valor les empreses Km0, actuar com a grup de pressió davant de les administracions i posar en marxa projectes transversals.

Les empreses fundadores d’aquesta nova associació són Art Play Creatividad Visual SL, Clínica Veterinària Grassot Bell-lloch SLP, Calumglass SL, Cotecal 2000 SL, Gafas Tena SL, Manipulats i Comerç de Fusta SL, Pools & More SL, Corporació Aplicacions Visuals SL i Perlum, Persianas y Puertas SL.

La Junta de la nova entitat empresarial la formen Ricard Triviño, president, Antonio Jaen, Tresorer, Pere Charles, secretari, i els vocals Eduard Negra i Xantal Nöelle.

A banda d’aquestes empreses, a mig termini l’objectiu és que formin part de l’associació la totalitat de les empreses i propietaris ubicats al Parc d’Activitats Econòmiques de Calonge (PAEC).