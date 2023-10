El PIB turístic real, que no té en compte la inflació, tancarà el 2023 un 6,5% per sobre el del 2022 i de cara el 2024, es preveu ja un creixement més moderat, entorn al 1,5%. Són les estimacions de CaixaBank Research apuntades per ’especialista en Turisme de la Direcció territorial de Catalunya de CaixaBank, Roser Prats, durant la seva intervenció aquesta setmana en un acte de la Federació de Càmpings de Catalunya la fira Caravaning.

Prats va explicar que el turisme internacional s’ha recuperat amb força des del març del 2021 i en concret cal destacar l’increment de pernoctacions provinents dels turistes d’origen americà i de la UE. En quant al turisme domèstic, que es va recuperar de forma notable després de la pandèmia i que va ajudar al sector a suplir la manca d’arribades internacionals, ara ha mostrat creixements més moderats, també degut a que la situació sanitària ha permès que el turista domèstic recuperi l’interès pels viatges de llarg recorregut. Pel que fa la despesa turística, va comentar que l’increment es deu a una pujada de costos derivats de l’encariment del preu de l’energia i dels productes alimentaris. Recuperació del sector del càmping En aquest context post-pandèmia, cal destacar que el sector del càmping s’ha recuperat més ràpid que la resta d’allotjaments turístics, ja que durant la pandèmia van ser molts els turistes que van optar per primera vegada a aquest tipus de vacances. Per tant, les pernoctacions en càmpings han crescut un 13,9% respecte el 2019 i clarament han guanyat quota de mercat. El gran pes de les pernoctacions en càmpings està centrat en el turista d’origen espanyol que a dia d’avui suposa un 56% del total, seguit dels turista provinent d’Alemanya, Països Baixos, França i Regne Unit. En aquest escenari volem destacar l’arribada cada cop més rellevant de turistes de països del nord d’Europa, més sensibilitzats en temes de medi ambient i que trien aquells establiments turístics que opten per millores energètiques i que ofereixen garanties en temes de sostenibilitat. En aquest sentit, remarcar l’esforç del sector empresarial dels càmpings a Catalunya, ja que els darrers anys han fet importants inversions en temes de sostenibilitat. Finalment, en aquesta jornada s’ha anunciat oficialment el primer Congrés de Càmpings de Catalunya que vol esdevenir un fòrum essencial per a la connexió, l’aprenentatge i la creació de sinèrgies entre tots els actors clau en el món dels càmpings.