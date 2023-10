Logisfashion, multinacional especialitzada en logística aplicada a la moda, ultima l’obertura d’un segon centre logístic a Riudellots de la Selva amb l’objectiu d’enfortir la presència de la companyia a la regió i millorar les capacitats de servei al client davant de l’increment de l’activitat.

En aquesta nova instal·lació, Logisfashion albergarà marques com TAO (The Animal Observatory) i Jatro (Cole Hann, No Name, Nàutica) i preveu que el centre faci servir un estoc de 100.000 unitats i gestioni un flux de 14.000 unitats setmanals.

Connexió internacional

Per la companyia, el nou emplaçament a Riudellots de la Selva, «els facilita la connexió nacional i internacional per atendre clients tant d’Espanya com de l’estranger» i els «garanteix l’eficiència en la distribució». A més, segons asseguren, el nou centre destaca «per ser un dels més forts de Catalunya gràcies a la seva ubicació estratègica i contigua a la nau que ja tenia la companyia a la mateixa ubicació». En paraules del Director Comercial de Logisfashion, José María Ortíz, han escollit Riudellots perquè «és una ubicació estratègica, molt a prop de l’aeroport i dels principals accessos terrestres, que facilita la distribució eficient tant a escala nacional com internacional, permetent-nos brindar als nostres clients un servei de primer nivell».

Amb la posada en marxa d’aquest centre logístic a Riudellots, Logisfashion disposa d’un total de 10 centres a tot Espanya. En conjunt, aquests centres sumen una superfície de més de 300.000 metres quadrats, i ofereixen solucions logístiques i més capacitat de processament, preparació i emmagatzematge de mercaderia. L’obertura del nou centre logístic al municipi selvatà també permet, segons Ortíz, que la companyia «pugui enfortir la seva capacitat a Catalunya per a la distribució a tot Europa, així com per acompanyar el creixement dels nostres clients especialment per a la propera campanya del Black Friday».

L’obertura també suposa un nou pas endavant en el pla estratègic de la companyia que, a tancament de 2023, s’ha marcat l’objectiu d’arribar als 160 milions de facturació.