El 52% dels aliments bonificats ja són més cars que quan va entrar en vigor la rebaixa de l'IVA, segons l'anàlisi d'un miler de productes de vuit supermercats realitzat per l'entitat en defensa dels consumidors Facua. Segons el Reial decret llei pel qual està vigent la mesura, cap d'aquests productes no pot pujar de preu llevat que es produeixin increments de costos. Davant d'aquest resultat, l'associació ha ampliat novament les denúncies que presenta des de fa mesos davant del Ministeri de Consum. En el comunicat emès aquest dilluns, Facua lamenta que encara no ha rebut resposta per aquestes denúncies i demana a les autoritats que sancionin les cadenes.

El percentatge de preus en què FACUA ha detectat pujades ha anat augmentant progressivament des del 6,7% del gener, fins al 52,4% de l'octubre. Aquest mes d'octubre, el nombre més gran de pujades s'ha detectat a Hipercor, on s'han encarit 109 del total de 164 preus analitzats, un 66,4%. El segueix Carrefour, amb 88 productes més cars que el 30 de desembre sobre una mostra de 147 preus, el 60%. Alcampo ha augmentat 75 dels 131 preus analitzats (el 57,2%), mentre que Aldi ho ha fet en 31 dels 57 aliments recollits en aquest estudi (el 54,3%). L'associació ha detectat 68 preus més cars a Eroski sobre un total de 135 aliments, el 50,3%, mentre que a Lidl s'han encarit 30 articles dels 62 contemplats, el 48,3%. Les dues cadenes on s'ha registrat un percentatge més baix de preus amb pujades són Mercadona, amb 54 productes del total de 136 recollits en l'anàlisi (el 39,7%) i Dia, amb 50 pujades entre els 131 preus registrats (el 38, 1%). A Mercadona, Dia, Hipercor, Alcampo, Aldi i Eroski ha augmentat el nombre total d'aliments que s'han encarit respecte al setembre. Únicament a Carrefour i Lidl ha disminuït el percentatge de preus amb pujades el darrer mes. Fruites i verdures segueixen al capdavant Del total de 505 preus que han pujat, el 30,2% es corresponen a fruites o verdures, el 20,3% són olis d'oliva i el 14,4% són llets i lactis.