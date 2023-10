Actualment, prop de 300.000 empreses, microempreses i autònoms ja han rebut l’ajuda del programa Kit Digital. És el cas de la pime corunyesa Norquality Consultores, dedicada a la implantació de sistemes de gestió que compta amb 24 treballadors.

El seu soci director, José Manuel Martínez, explica que van decidir sol·licitar l'ajuda del programa Kit Digital perquè ja tenien al cap la digitalització de la seva empresa. "Les solucions implantades milloraran la gestió en general de tota l'empresa", assegura José Manuel.

El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya gestionada per Red.es, entitat adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial. Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d'euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que té l'objectiu de digitalitzar pimes i autònoms amb menys de 50 empleats, de tots els sectors productius a tot el territori nacional.

El Programa compta, a més, amb la participació de la Cambra de Comerç d'Espanya com a entitat col·laboradora.

Nova convocatòria oberta: Des del 12 de setembre també poden sol·licitar l’ajuda les comunitats de béns, societats civils amb activitat mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida.

Al voltant de 1.350 milions per a les pimes espanyoles

Fins ara, s'han concedit prop de 300.000 ajuts del programa Kit Digital, xifra que suposa que al voltant de 1.350 milions d'euros dels fons NextGenerationEU estan en mans de les pimes espanyoles per digitalitzar-se.

A Catalunya, s'han concedit prop de 49.000 bons digitals i han arribat a les pimes catalanes uns 237 milions d'euros dels fons NextGenerationEU per implantar solucions bàsiques de digitalització.

El termini per sol·licitar l'ajut de Kit Digital en totes les convocatòries està obert fins al 31 de desembre de 2024. Els bons són de 12.000€, 6.000€ i 2.000€ en funció del nombre de treballadors que tingui l'empresa o autònom.

Si el sol·licitant compleix els requisits i la sol·licitud és correcta, el bo es concedeix en 15 dies.

Si el sol·licitant compleix els requisits i emplena correctament el formulari, en 15 dies se li concedeix el bo digital que podrà emprar en una o diverses solucions procedents d'un catàleg format per fins a 12 categories de solucions, disponible a www.acelerapyme.es, com són: lloc web i presència bàsica a internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic, la gestió de clients, serveis i eines d'oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures, ciberseguretat, presència avançada a internet i marketplace.

En el cas de Norquality Consultores, es van decantar per solucions amb grans beneficis per al negoci. “Les connexions segures per tenir aquesta comunicació directa amb els clients, la feina des d'instal·lacions del client, gràcies a la connexió VPN treballem directament en el nostre servidor. Amb això optimitzem temps, costos i reducció de paper”, comenta el soci director.

Al voltant de 10.900 agents digitalitzadors per tot Espanya

Kit Digital compta amb prop de 10.900 agents adherits a tot Espanya, el 98% dels quals són petites empreses TIC. Com és el cas d'Israel Contreras Martín, cap de Projectes a 1MB, un agent digitalitzador adherit a Kit Digital que reconeix els seus beneficis i l'eficàcia del programa. “Per la meva experiència després de molts anys en el sector, és, amb diferència, el millor programa d'aquest tipus en què he estat implicat. Les quanties de les subvencions en la majoria dels casos són adequades per cobrir l'import total del projecte, els tràmits són relativament senzills, els processos de control i justificació eviten d'alguna manera el frau”. L'adhesió al Programa es mantindrà oberta durant tota la seva durada.

El Programa ha volgut donar un paper protagonista a les pimes TIC per fer que la digitalització es mantingui en el temps i millori la productivitat d'empreses beneficiàries i agents digitalitzadors. De fet, en una enquesta elaborada entre el febrer i l'abril del 2023 per a Red.es a una mostra de 4.400 agents digitalitzadors, prop del 90% afirmen que continuaran signant acords i més del 50% han destacat que Kit Digital ha incrementat la seva xifra de negoci. Tal com assegura Contreras Martín. “L'experiència en general és bona, ens ha permès incrementar el negoci a aquesta part dels nostres serveis. Els processos són força clars”.

Fins ara, a nivell nacional s'han engegat més de 350.000 projectes de transformació digital de petites empreses i autònoms gràcies al programa Kit Digital.

L'agent digitalitzador és el responsable d'implantar la solució tecnològica a la pime o autònom beneficiari del bo digital, i rep l'ajut econòmic un cop ha justificat correctament la seva feina. Per tant, la seva responsabilitat és implantar la solució i justificar la feina per cobrar l'ajuda. Aquesta justificació es farà mitjançant l'aportació d'una sèrie d'evidències, definides a les bases, per a cada solució.

Pagaments en menys de 60 dies, si la justificació és correcta.

En aquests moments, el termini màxim de pagament dels treballs realitzats, si la justificació és correcta, és de 60 dies. Això és un èxit sense precedents en la gestió d’ajuts públics a tot Europa. Actualment, el 98% de les justificacions presentades fa més de 60 dies ja estan pagades, i la resta estan en esmena.

Canals d'atenció a beneficiaris i agents digitalitzadors

“Estem molt satisfets amb el programa Kit Digital perquè són solucions que implementem que ja teníem al cap, amb la qual cosa els resultats són molt satisfactoris i cada vegada estem més convençuts que és el camí a seguir. Ho recomanaria 100%”, asseguren des de Norquality Consultores.

Si necessites més informació, poden ajudar-te al telèfon al 900 909 001, o a www.acelerapyme.es

Si ets agent digitalitzador comptes amb un canal d'atenció exclusiva al telèfon 900 906 677 o a través del correu electrònic infodigitalizador@acelerapyme.gob.es.