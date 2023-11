La sequera i la gestió de l’aigua i els efectes sobre el sector agroalimentari van ser protagonistes d’una nova edició del Fòrum Agro Santander, organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica, que va reunir un centenar de persones a l’Hotel Carlemany. Durant l’acte, també es va parlar de l’excés de burocràcia que castiga al sector o de les dificultats de relleu generacional a la pagesia.

«Ja portem anys amb pluviometries molt per sota la mitjana, el que provoca molta incertesa. Aquest any hem salvat la collita, però ens preocupa molt la campanya de l’any vinent. Sinó hi ha canvis importants de pluja i no s’omplen els pantans, patirem bastant», va dir Jaume Armengol, president de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona durant la taula rodona de la jornada.En la mateixa línia, Pere Rubirola, pagès i ramader de Riudellots de la Selva, va comentar que «ha de ploure molt, i bé, perquè si cau un gran patac d’aigua de centenars de litres en poc temps, no s’aprofita». Rubirola va alertar que la situació és alarmant als pantans, però també en els pous de les pròpies explotacions, on «la capa freàtica està caient en picat». Va afegir que la falta de pluja, a banda de posar en risc molts cultius, també afectarà la ramaderia que depèn d’aquesta producció.

Jacint Pinsach, president de la demarcació de Girona del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, va explicar que molts tècnics fa anys que treballen per a millorar l’eficiència dels regs i optimitzar el consum d’aigua.

«S’estan buscant noves varietats adaptades al canvi climàtic» Jacint Pinsach - Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles

En aquest sentit, Armengol va apuntar que gràcies al programa Giroreg, que promou el reg per goteig i control de la humitat del terreny a través de sondes situades a diferents profunditats, havien aconseguit una reducció del 30% en el consum d’aigua.

Així mateix, va destacar el treball fet per la IGP Poma de Girona i el centre tecnològic IRTA per desenvolupar una varietat pròpia de poma adaptada al territori i al canvi climàtic. Després d’anys de feina, ja hi ha camps cultivats amb la varietat HOT84A1, que té el nom comercial de Tutti. «És una poma sucosa, dolça i cruixent, molt adaptada a les nostres condicions climàtiques i que creiem que té molt recorregut», va dir Armengol.

«L’agroalimentari és un sector clau per a l’economia catalana» Sonia Colomar - Directora Territorial de Santander a Catalunya

Rubirola, va posar la veu de l’experiència en el Fòrum Agro Santander, i després de dècades de treball al camp, va detallar les enormes dificultats a les quals fan front els professionals del sector primari, i que dificulten el relleu generacional. «És un sector poc atractiu, per horaris, la dedicació i sacrifici que suposa, i pels entrebancs que trobes a l’administració», va explicar.

Segons la seva opinió, en el futur, cada vegada hi haurà menys explotacions familiars i el sector cada vegada estarà més en mans de grans empreses amb un elevat volum de treballadors.

«La societat ha de ser més conscient de la importància sector agrari» Pere Rubirola - Pagès i ramader (Gerfam Rubirola)

Durant l’acte també es va fer referència als problemes de rendibilitat de les explotacions agràries per diversos motius, com el canvi climàtic, el Brexit, els aranzels, els canvis en els hàbits de consum, l’augment en els costos de producció, o les noves exigències verdes.

Una de les qüestions en la que els ponents van coincidir va ser en l’excés de burocràcia que han d’assumir les petites explotacions agroalimentàries, i que els resta hores per dedicar-se a la seva activitat principal. Pinsach va recordar que els tècnics, que estan entre el pagès i l’administració, és qui acaba assumint bona part d’aquesta tasca ingrata que no sol aportar valor afegit. La burocràcia «ens roba temps, diners i energies», va assegurar un dels ponents. Rubirola va explicar algun cas recent que afectava la seva explotació, el laberint burocràtic que amb el que es va topar, i les hores perdudes que hauria volgut dedicar als seus camps i granja.

En aquest sentit, també va lamentar que part d’aquesta teranyina burocràtica l’acaben resolent els sindicats agraris, que cobren per fer un servei, que hauria de donar l’administració de forma gratuïta.

Els ponents de la taula rodona van posar de relleu que la producció agroalimentària del nostre país passa molts controls de seguretat alimentària per part de l’administració, però que aquesta no és tan estricta amb productes que venen de l’estranger.

Pinsach, Rubirola i Armengol van coincidir en els esforços d’innovació i inversió que havia fet el sector primari en els últims anys, però que sovint la societat no n’era conscient. En aquest sentit, van fer una crida a la necessitat de conscienciar la societat de consumir productes propis i de proximitat.

«El nostre sector primari és garantia de seguretat alimentària» Jaume Armengol - President de la IGP Poma de Girona

«La societat ha de decidir si vol que hi hagi un sector primari actiu, que cuidi el territori, que produeixi aliments de qualitat (...) i ha de saber que per fer això cal un volum d’aigua i moltes hores de feina de pagesos, ramaders i indústria transformadora», va dir Rubirola. En la mateixa línia, el president de la IGP Poma de Girona, Jaume Armengol, recordava la importància que el consumidor final sàpiga reconèixer els productes propis i que sigui conscient de la feina que hi ha al darrera.

Nova plataforma digital

El responsable de Negoci Agroalimentari de Santander a Catalunya, Santos Javier Pérez Pintre, va recordar l’aposta del banc per al sector, amb productes específics com el Préstec Sequera, i també el recent llançament de la plataforma Avanis, amb la qual «volem impulsar un sector més digital, sostenible i rendible». Avanis és una plataforma digital específica del sector agrari, la primera posada en marxa per una entitat financera, que compta amb una comunitat per a compartir experiències.

«Avanis impulsa un sector més digital i rendible» Santos Javier Pérez Pintre - Responsable de Negoci Agroalimentari de Santander a Catalunya

Així mateix, va avançar el directiu del Santander, disposa d’un marketplace, on els proveïdors poden oferir els seus serveis i on es poden realitzar compres. «Avanis és la gran aposta del banc per a crear una gran comunitat d’usuaris del camp», va dir Pérez Pintre.

En la cloenda de la jornada, Carmel Mòdol, secretari general d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, va entomar algunes de les crítiques fetes a l’administració, sobretot les relatives a l’excés de burocràcia. Mòdol va explicar que els governs només es limiten a «executar allò que els representants electes als parlaments de Catalunya, Espanya o Europa». No obstant això, va admetre que «cada vegada que hi ha un problema es fa un reglament o una llei perquè algú tingui la consciència tapada, però potser aquell problema s’hauria pogut resoldre sense necessitat de legislar». «Les normatives queden i afecten el conjunt del sistema», va reconèixer.

D’altra banda, Mòdol va explicar que «malgrat l’ànima pagesa que té Girona i bona part del territori, el 85% de la població viu en zones urbanes, i no és prou conscient de la realitat que viu el sector. La Generalitat, va assegurar, vol que Catalunya mantingui una elevada producció agroalimentària perquè això «garanteix el subministrament alimentari de la població si en un moment donat les condicions es compliquen». «En qualsevol circumstància, els pagesos i ramaders catalans són els que ens asseguren el futur, però si els volem els hem de cuidar», va dir.

El secretari general també va apuntar que «la decisió de compra dels productes alimentaris influeix sobre l’economia local i la global (...) no és el mateix comprar una poma de Girona o Lleida, que una poma que ha recorregut mil quilòmetres».

Campanya a les escoles

En aquest sentit va coincidir amb els ponents de la taula rodona sobre la necessitat de disposar de consumidors informats i conscients. Aquesta és una de les qüestions que apareix en el pla estratègic d’alimentació de Catalunya, desenvolupat els anys 2019 i 2020 i que ja s’està executant. En aquest marc, va anunciar una campanya amb la conselleria d’Educació perquè els escolars coneguin la producció agroalimentària de Catalunya. «Volem que els joves tinguin les bases per ser consumidors conscients», va concloure Mòdol.