L'estudi d'Ivie, juntament amb la Fundació BBVA, determina que, les persones que cotitzen cauran en uns anys de forma estrepitosa, provocant un greu problema econòmic. El 2022 hi havia un 65% de persones que cotitzaven a la Seguretat Social, les quals comprenien les edats d'entre 16 i 64 anys. Aquesta xifra caurà en picat, arribant al 57% el 2050. A més, la població major de 64 anys augmentarà un 10% respecte al 2022, passant d'un 20% a un 30%.

Segons la Seguretat Social si no se soluciona el dèficit 0 de les pensions abans del 2050, tindrem un greu problema de sostenibilitat de les mateixes per la falta d'afiliats cotitzants. Llavors, necessitarem 6 milions més de cotitzants per poder cobrir el sistema econòmic de les prestacions.

Aquestes són les conseqüències de tenir una baixa natalitat, donar certes prestacions i tenir una alta esperança de vida

Les xifres actuals ja determinen que passem per una situació de dèficit, però amb les xifres del 2050 el que aconseguirem serà una major dependència demogràfica, la qual empitjorarà la situació financera actual perquè s'elevarà fins a un 53,7%.

La taxa de dependència es calcula amb el quocient entre el nombre de persones majors de 64 anys i les que estan en edat de treballar

Ivie situa una taxa d'aturats del 7% i un dèficit del 4%, fent indispensable que hi hagi 6,38 milions d'afiliats addicionals per poder fer front al sistema de pensions a partir del 2050. Amb 1,58 milions de persones aturades, necessitaríem 4,8 milions més d'afiliats addicionals, posant de manifest un 21,33% de la població activa.

L'any 2050 es necessitaran 6 milions d'afiliats extres per tal de garantir unes pensions dignes i sense dèficit Estudi de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie) amb la col·laboració de la Fundació BBVA

Puja del dèficit per despeses impròpies

L'estudi indica que, el dèficit anual per operacions no financeres és de 3.600 milions, mentre que, el dèficit contributiu anual, amb dades del desembre de 2022, és de l'1,98% del PIB, el qual suposa 26.300 milions d'euros.

L'any 2021 es va arribar al màxim dèficit, el qual va implicar 4,8 milions d'afiliats addicionals. Així doncs, trobar una solució per aconseguir un dèficit contributiu 0 serà molt difícil.

El saldo per operacions no financeres s'ha anat allunyant del saldo contributiu, ja que cada vegada hi ha una diferència més gran entre prestacions i cotitzacions, obligant a utilitzar les transferències per finançar les despeses impròpies, com a part del dèficit existent.