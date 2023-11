El Decret 12/2022 de reforma del sistema de cotització dels treballadors per compte propi ha fet que, durant aquest 2023, els treballadors autònoms hagin sofert diverses modificacions, ja que, va entrar en vigor l'1 de gener d'aquest mateix any.

La reforma i els canvis que han sofert els autònoms

Amb aquesta reforma, els autònoms han començat a cotitzar segons els seus rendiments mensuals i no partint de quotes màximes o mínimes, com es feia fins a l'any passat. Ara hi ha 15 trams de cotització segons els teus guanys, aconseguint una paritat envers les despeses i el que has facturat.

Com no tots els autònoms cobren mensualment el mateix, s'ha donat l'opció a tenir una quota variable, la qual considera aquesta possibilitat: hi haurà mesos que facturaràs més i d'altres menys, així doncs, cada dos mesos, podràs notificar i canviar la teva previsió d'ingressos, amb el que suposa una quota diferent.

Com canvio l'import de facturació amb la quota variable

És molt senzill, només has d'anar a la seu electrònica Importass, de la Seguretat Social, i entrar amb el teu certificat electrònic, clau PIN, clau Permanent, amb un SMS del mòbil o amb el DNI electrònic. Des d'allà, podràs accedir al teu historial. A continuació, busques l'apartat d'autònoms i selecciona "modificació de dades de treball autònom".

Des d'aquest últim apartat, hauràs de buscar l'opció "quota i cotització" i "modificar". Ara ja podràs posar els teus beneficis previstos pel pròxim gener de 2024. Tens temps de fer-ho fins al dia 31 de desembre.

Recorda que tens 6 canvis a l'any, no, més! Pagaràs en funció dels teus guanys, però és molt important que estipulis una quantitat real aproximada. Els canvis en les cotitzacions que, s'estan duent aquest any, seguiran fins al 2025.