En l'episodi número 20 del podcast Girona Valley, Eduard Batlle conversa amb Francesc Julià, CEO de Kave Home, empresa especialitzada la fabricació de mobles i decoració de disseny per a llars i empreses. Kave Home, que sovint es compara amb Ikea per la seva progressió internacional, és una empresa amb orígens familiars a Vidreres, amb seu a Sils i que ha estrenat un nou centre logístic de 50.000 m², a Tordera, amb una inversió de més de 70 milions d'euros. A més, Julià ha guanyat recentment el Premi Jove Empresari de Catalunya 2023, que concedeix l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC).

"La segona fase de les obres començarà l'any que ve i, en total, serà un complex annex de gairebé 100.000 m²", informa Julià sobre el futur de l'empresa, quan just fa poques setmanes que Kave Home ha inaugurat el nou centre logístic a Tordera. L'ampliació està enfocada a donar servei al mercat europeu i nord-africà, tant per al canal de venda per internet, per al canal de distribució a les botigues i per als prescriptors i distribuïdors a tercers.

Julià reconeix que no és fàcil assimilar aquest creixement tan ràpid, però afirma que la família té aquesta ambició "molt gran" de creure que Kave Home té "una proposta de valor molt diferencial i perquè ens agrada veure que des de Girona es pot conquerir el món". El proper repte és obrir botigues a l'Amèrica del Nord i Singapur i quant a seus, la idea és replicar l'estructura actual de Girona. "Si volem ser un referent mundial dins del sector 'premium' implica tenir la seu que tenim a Europa en altres continents. I els Estats Units és un país que hi hem de ser en aquesta dècada i ho estem estudiant perquè tenim moltes peticions". Respecte al sud-est asiàtic, el directiu gironí destaca que és una de les regions del món "on més 'boom' hi haurà de població, on més s'està construint, on més demanda mobiliària hi haurà, i per això volem tenir una nau com la de Tordera allà".

Actualment, Kave Home ja té una presència en més de 80 països -de forma directa en 35- i de venda per Internet, són 31, especialment a la Unió Europea. "Ja hi ha una botiga a cada continent del món i això ens omple d'orgull." En relació a Internet, el web de l'empresa té uns quatre milions de visites mensuals, amb més rellevància en dies de campanyes especials com el "Black Friday", Nadal o a l'estiu. I en l'àmbit de vendes, on més ven la companyia és a França, després Itàlia i Alemanya i el cinquè país és Austràlia.

Com a empresari, té una premissa clara com a motivació: "Poder canviar el món des de Girona. I aquest és el nostre leitmotiv. Cada caixa que surt del magatzem posa el 'Design in Girona', fent referència al territori que ens ha vist néixer i que ens ha ajudat a créixer. I exportar d'una manera d'entendre el món, d'entendre el producte i d'entendre com fer les coses i portar-ho a cada racó del món. Això és el que em motiva cada dia."

La curiositat del nom de Kave Home, Julià recorda que el seu pare, Francesc Julià, volia un nom que comencés amb k "perquè creia que era una lletra amb molt de potencial" i van escollir Kave "per sonar com cova en anglès 'cave' i ser la primera casa de la humanitat." I amb relació a la comparació amb Ikea, el gran referent mundial del sector del moble, Julià destaca que el seu gran objectiu és "ser el gran líder global del segment mitjà alt del mercat. És com crear una marca reconeixible, amb uns valors i uns atributs de qualitat de producte i disseny molt diferencials del que estan a la part baixa del mercat".