CaixaBank ha reunit aquest dimarts prop de 100 empreses del sector de l’alimentació de Catalunya per impulsar la transició verda d’aquelles companyies interessades a implementar la sostenibilitat en els seus negocis, en un acte celebrat a Girona.

L’obertura de la jornada ha anat a càrrec de Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, que ha destacar que «ser sostenible està deixant de ser una opció, cada vegada més és un requisit per accedir al mercat i arribar als clients. Si volem que la nostra economia sigui sostenible, entre tots hem d’avançar molt i en molts àmbits productius, que afecten a tot el teixit empresarial d’una manera més o menys directa. Per a uns, suposarà adaptació i, per a uns altres, una transformació integral, però és un repte que tots tenim al davant».

La jornada, que ha tingut lloc a CaixaForum Girona, ha seguit amb la ponència d’Alvaro Colino, director de coordinació productes negocis sostenibles de CaixaBank, que ha remarcat que un sistema empresarial d’èxit necessita rendibilitat financera, al mateix temps que s’han de tenir en compte variables ambientals, socials i de governança.

Tot seguit Miquel Sabater, expert de Deloitte, ha destacat que «el sector de l’alimentació és un dels que necessita major urgència en la implementació de mesures de sostenibilitat», i que «els impulsors de la sostenibilitat en el sector de l’alimentació són tres: l’impacte de l’agricultura i la producció d’aliments en el medi ambient; la creixent demanda d’aliments produïts de forma sostenible; i el fet que els reguladors estan posant el focus en que compleixin mesures sostenibles en l’agricultura i la producció d’aliments».

Finalment, Jesus Loza, director de solucions globals de finançament de CaixaBank, ha entrevistat a Jorge Grande, director general del grup Puratos, que ofereix una gamma completa de productes innovadors en aplicacions de fleca, pastisseria i xocolata per artesans, industrials, retail i canal horeca.

L’entitat explica que l’objectiu és oferir un servei d’assessorament personalitzat amb acompanyament per part d’un equip especialista. Per a això, ha format 150 gestors de CaixaBank Empreses amb la finalitat d’aprofundir en les oportunitats que ofereix la sostenibilitat per impulsar els negocis, independentment del sector en el que operin. El pla va dirigit a empreses de diferents sectors vinculades amb l’entitat i amb una facturació de fins a 500 milions d’euros.