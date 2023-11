La fira d'ocupació TreballemGi ha superat el miler d'inscrits i s'hi han fet més de 2.000 entrevistes laborals fins a mig matí. La desena edició de la mostra, que s'ha celebrat aquest dimecres a l'Auditori de Girona, ha comptat amb la participació de 75 empreses que hi ha ofert 572 llocs de feina amb perfils molt diversos: des d'ajudants de cuina, a mecànics, venedors o enginyers. La fira també disposa de versió online, que ha permès penjar currículums i mantenir entrevistes de manera telemàtica. Des de primera hora del matí, el hall de l'Auditori s'ha omplert de demandants de feina que podien deixar els seus currículums.

En aquesta edició, a més, s’ha premiat la fidelitat de deu empreses que hi participen habitualment. Entre elles, hi ha Axxon, Bauhaus, Carrefour, Comexi, Dibosch, la Fundació Addecco, Marlex, Roberlo, Mineralia i Tavil.

El president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, remarca la importància de la fira i diu que és una "gran oportunitat" per trobar "talent i, fins i tot, per mirar de fer tornar el que va haver de marxar a l’estranger per manca d’oportunitats".

El president també destaca que des de fa anys la fira ja no s’adreça només als joves, sinó a qualsevol persona que busqui feina.

La fira està organitzada per la Cambra de Comerç de Girona en el marc del Programa PICE i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, el Servei d’Ocupació de la Generalitat, el Consell Comarcal del Gironès i la Universitat de Girona, i està finançada pel Fons Social Europeu, el Ministeri de Treball en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil i les Cambres de Comerç.

A la inauguració de la fira hi ha participat la delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral; la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis; i el subdelegat del govern espanyol, Albert Bramon.