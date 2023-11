«La intel·ligència artificial no ens substituirà mai, sinó que ens permetrà ser més ràpids i eficients» ha assegurat aquest dijous Pau Garcia-Milà, actual CEO i cofundador de Founderz, una escola online d’emprenedoria que proporciona tècniques, models de negoci, suport legal i disseny i creació de pàgines web. Durant la seva intervenció a la cinquena Supertransversal del Fòrum Carlemany, ha exposat que la IA «és una tecnologia que no va en contra de cap persona, sinó una eina potent com en el seu dia ho va ser l’arribada d’internet».

El CEO de Founderz ha demostrat la rapidesa en l’evolució de la intel·ligència artificial comparant dues imatges de la mateixa senyora, una d’elles generada fa tres mesos i l’altra, aquesta mateixa setmana. I també ha fet participar als assistents, demanant-los una idea per iniciar una empresa del no-res. En només deu minuts i a partir de la intel·ligència artificial s'ha creat una pàgina web, un pla de negoci, una presentació per a inversors i un any sencer de publicacions a Instagram.

180 directius

El Fòrum Carlemany ha celebrat la cinquena Supertransversal amb la participació de 180 directius i directives, una xifra que mai s’havia aconseguit en cap de les quatre edicions anteriors. Hi han estat representades 78 empreses de les comarques gironines de les 100 que actualment estan associades a l’entitat. L’esdeveniment ha tingut lloc a l’Auditori de Girona i sota el lema «La IA, motor de transformació de l’empresa», ha pretès conscienciar els empresaris gironins dels reptes de present i futur que hauran d’afrontar a l’hora d’implementar la intel·ligència artificial i quin impacte té actualment i tindrà a curt, mitjà i llarg termini aquesta tecnologia en el món laboral.

La jornada ha comptat amb les ponències d’experts en la matèria com Xavier Ferràs (ESADE), Regina Llopis (Grup AIA) i Pau Garcia-Milà (Founderz) per conèixer de primera mà quina és la situació actual en aquest camp, predir què és el que passarà el dia de demà i plantejar casos reals d’algunes companyies. Els assistents també han tingut una hora per dividir-se en grups de treball per debatre i compartir experiències a partir del benchmarking sobre la temàtica principal d’aquesta Supertransversal, buscant possibles solucions i aplicacions a les seves respectives companyies.

Xavier Ferràs, professor d’Operacions, Innovació i Data Sciences a ESADE, ha protagonitzat la primera ponència del dia. Titulada «Hackejant el futur: Innovar en l’era de la IA», ha ofert una visió global sobre la digitalització en el món de l’empresa, el paper què hi té la intel·ligència artificial i quin és el seu impacte a nivell internacional. «Estem en una revolució cognitiva sense precedents que afecta a tots els àmbits de la nostra societat», ha afirmat. A més, ha assegurat que «innovar és un concepte que significa molt més que no pas millorar». La part final del seu discurs ha ofert un punt de vista geopolític enumerant els «esforços» que estan fent determinats països per crear marcs institucionals per aplicar aquesta tecnologia a les empreses i ha animat a les companyies a buscar proveïdors que hi treballin «el més aviat possible».

Per la seva banda, Regina Llopis, presidenta del Grup AIA (Aplicacions en Informàtica Avançada) ha explicat que les grans empreses ja han «abraçat» la IA i que «ara ha arribat el moment» que ho facin les PIMES, el que permetrà millorar molts àmbits d’aquestes companyies.

Sandra Masoliver, presidenta del Fòrum Carlemany i CEO de Masoliver, ha fet una valoració molt positiva de la jornada destacant-ne l’elevada participació: «Estem molt contents, les expectatives eren molt altes i les hem superat. Si hem atret a tanta gent és gràcies a tota la feina que hem fet durant els últims mesos».

Els 180 assistents i les 78 empreses participants representen els millors números de la Supertransversal, que va néixer el 2019 i ha anat creixent i evolucionant amb el pas del temps. L’any passat va rebre a 49 companyies diferents i 130 directius i directives, sota el lema «Reptes i oportunitats en creació de valor sostenible. Moviment BCorp». També s’han abordat temes com ara el talent femení a les indústries o la gestió del coronavirus.