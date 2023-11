Les exportacions gironines han caigut un 2,6% al setembre, cosa que confirma l'alentiment en què havien entrat durant els darrers mesos. Tot i la frenada de les vendes a l'exterior, però, l'acumulat dels tres trimestres encara es manté per sobre les xifres del 2022. Entre gener i setembre, les vendes a l'exterior de les empreses gironines ja superen els 6.000 MEUR (cosa que suposa un 5% més en comparació amb el mateix període de l'any passat). Si s'analitza la situació per sectors, aquest setembre l'agroalimentari gironí creix lleugerament -en part, perquè les càrnies augmenten exportacions- però els altres dos sectors que són motor de l'economia (les químiques i la maquinària) perden presència exterior.

Allò que ja va començar a intuir-se a principis d'estiu, amb les dades de setembre s'ha fet evident: les exportacions gironines perden embranzida. I de fet, ara ja han entrat en registres negatius. Perquè segons recull l'estadística del Ministeri, durant aquest mes les vendes de les empreses gironines a l'estranger han caigut un 2,6%.

La demarcació no és l'única que perd pes a l'exterior. També ho fa Barcelona, però en aquest cas, el descens encara és més acusat (del 6,6%). I tot i que Lleida i Tarragona creixin en exportacions, el pes de l'àrea metropolitana fa que, de mitjana, Catalunya tanqui el setembre amb una caiguda del 4,8% en vendes a l'exterior.

Durant el mes de setembre, les empreses gironines han exportat productes per valor de 690 MEUR (l'any passat van ser-ne 708,13). I novament, per volum, el sector que continua capitanejant les vendes a l'exterior és l'agroalimentari. De fet, les empreses que s'hi apleguen gairebé han concentrat la meitat de les exportacions que s'han fet des del territori (311,6 MEUR).

Si bé a l'agost l'agroalimentari va baixar un 1,2% en vendes a l'exterior, al setembre la situació s'ha capgirat. Perquè en comparació amb l'any passat, les seves exportacions han crescut un 3,4%. En part, gràcies a la recuperació de les càrnies (que sobretot, treballen amb canals i elaborats del porc). En aquest cas, les vendes a l'estranger del clúster gironí han augmentat lleugerament (passant dels 177,2 MEUR del setembre del 2022 als 183,9 d'aquest any).

Químiques i maquinària, a la baixa

Però si bé l'agroalimentari remunta, no ha passat el mateix amb els altres dos sectors que són punta de llança de l'economia gironina: les químiques i la maquinària. En el primer cas, després de créixer fins a un 10% a l'agost, ara les seves exportacions baixen un 1,2% i les químiques gironines tanquen el setembre amb un volum de vendes a l'exterior de 123,4 MEUR. I en el cas de la maquinària, el mes també s'acaba a la baixa (dels 48,7 MEUR del setembre passat, ara es passa a 46,47).

Dins el químic, però, hi ha dues casuístiques. Perquè tot i que en global les seves empreses han exportat menys, en el cas de les farmacèutiques no ha estat així. Al setembre, de fet, han crescut gairebé un 25% a l'exterior (passant dels 39,88 MEUR amb què van tancar el mes al 2022 als 49,37 MEUR d'aquest).

Tot i el creixement de l'agroalimentari i les farmacèutiques, però, la resta de sectors acaben pesant més a l'hora de decantar la balança. Perquè al llarg del setembre, també hi ha d'altres productes gironines que perden presència l'exterior. Entre d'altres, en comparació amb el 2022, també cauen en exportacions el paper i cartró (de 40,8 a 28,5 MEUR), els aparells i material elèctric o la llet i els seus derivats.

La Xina, més avall

Pel que fa a destins, per proximitat i com ja és habitual, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins. Aquest setembre, des de la demarcació s'han fet exportacions per valor de 157,25 MEUR cap al país gal (l'any passat, però, van ser-ne 162,53 MEUR).

També baixen les vendes de productes gironins cap a Portugal i Alemanya, però, per contra, creixen a d'altres països que ocupen els primers llocs del rànquing. En concret, Itàlia (de 54,6 a 65,6 MEUR) i el Regne Unit (de 20,7 a 27,2 MEUR).

La Xina continua caient dels primers llocs de la llista, i ara ja es troba com a sisè destí. De fet, el descens de vendes cap al gegant asiàtic d'un any per l'altre -sobretot, de carn de porcí- és paradigmàtic. Perquè si al setembre de l'any passat s'hi exportava per valor de 51,13 MEUR, ara aquesta xifra s'ha ensorrat a la meitat (i aquest 2023, el mes s'ha tancat amb 26,3 MEUR d'exportacions).

Més de 6.000 MEUR

De moment, però, l'alentiment i el descens de les exportacions no fa ressentir l'acumulat dels tres trimestres d'aquest 2023. Sobretot, per la bona tònica que va viure el sector exterior gironí durant el primer trimestre i el mes de maig.

En concret, entre gener i setembre, les vendes a l'exterior de les empreses de la demarcació se situen en 6.065,9 MEUR. Traslladat en percentatges, això suposa un creixement del 5,2% en comparació amb el mateix període de l'any passat. Caldrà veure, però, si aquests registres es poden mantenir fins a finals d'any.