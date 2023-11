¿Per què una entitat financera dona suport a projectes relacionats amb el medi ambient i iniciatives culturals i socials? Per transformar la societat mitjançant un financer amb un model de negoci i de gestió basat en valors. Amb aquest objectiu, la banca ètica ofereix productes i serveis que tenen el propòsit de millorar la societat a través de l'ús conscient dels diners.

Cada acció, per petita que sigui, compta. Per això no deixa de créixer el nombre de persones interessades i conscients dels problemes socials i mediambientals a què la societat s'enfronta i que busquen formar part de la solució. A més de canviar els seus hàbits de consum, aquestes persones exigeixen cada cop més que les marques i empreses s'impliquin. Segons l'enquesta realitzada per l'agència de màrqueting estratègic Collabora Brands, un 92 % dels que van respondre creuen que les empreses han d'estar més compromeses amb la resolució de problemes mediambientals, i el 90 % afirmen el mateix respecte als d'índole social.

El sector financer és una peça clau entre les organitzacions i també ha d'oferir solucions a les persones estalviadores i inversores que volen que els seus diners ajudin a transformar i millorar el seu entorn. L’activitat econòmica té la capacitat d’impulsar la transformació de la societat.

La revolució del sistema financer des de dins

La banca basada en valors pretén influir positivament en la societat, cosa que Triodos Bank fa des de fa més de 40 anys a través de productes i serveis per als que decideixen contribuir a la transformació social a través de les seves finances o inversions personals. El model de negoci de Triodos Bank es basa precisament a posar a treballar els diners dels seus clients per assolir aquest canvi.

L'objectiu dels productes i serveis del banc és convertir-se en instruments de canvi i afavorir un consum responsable. Serveixen per finançar iniciatives de l'economia que aporten un valor afegit mentre faciliten a particulars i empreses que facin les seves operacions. Amb tot això, l'entitat cerca un equilibri entre la rendibilitat i la cura del planeta i el benestar de les persones.

Per assegurar que els diners dels seus clients tinguin una influència positiva autèntica, l'entitat únicament inverteix en empreses sostenibles i només utilitza els diners “reals” dels que li confien els seus diners a través de l'estalvi o la inversió.

Criteris per invertir en valors

L'equilibri entre l'activitat econòmica de Triodos Bank i els valors que la societat actual demana és possible gràcies al fet que el banc ha marcat una línia molt clara que el diferencia d'altres, la d'invertir en els valors de sostenibilitat, transparència, excel·lència i innovació, que són els 4 pilars en què es basa la seva activitat i que li permeten, alhora, identificar aquells sectors sostenibles on centrar els seus esforços i consolidar les empreses i projectes més innovadors.

De la mateixa manera, Triodos Bank selecciona aquelles iniciatives de l'economia real que aportin un valor afegit en els àmbits relacionats amb el benestar, l'energia, els recursos, l'alimentació i allò social i finança projectes o actius identificats dins de cada organització al voltant d’aquests temes de transició.

En els darrers anys la transparència s'ha consolidat també com un valor fonamental. I per respondre aquesta demanda, l'entitat garanteix que cada projecte seleccionat compleix la seva política d'inversió i supervisa l'ús que es fa dels préstecs.

Diners reals per aconseguir un canvi positiu

Per aconseguir el canvi positiu que persegueix com a banc basat en valors, Triodos Bank només finança empreses que tenen una activitat en el benestar, l'ús adequat dels recursos, l'energia neta, l'alimentació ecològica o en projectes socials. A més, els seus clients tenen serveis i productes financers especialitzats en aquests sectors.

Això ha suposat que el banc, des de la seva fundació el 1980, hagi impulsat més de 6.300 empreses i hagi creat impacte positiu en 80 països, i que hagi emprat 10.600 milions d'euros en préstecs dedicats a projectes desenvolupats a Europa.

A Espanya, l'entitat ha ajudat en més de 2.460 projectes dedicats a la inserció social, l'educació mediambiental o el foment de la igualtat, restaurants vegetarians amb productes ecològics, empreses de cosmètica ecològica, rehabilitació d'edificis, consultoria mediambiental, iniciatives culturals o cooperatives sense ànim de lucre basades en la col·laboració amb altres entitats.

Tots aquests projectes comparteixen amb Triodos Bank el propòsit de promoure la transformació de l'economia i la societat cap a un model en què les persones tinguin l'oportunitat de tenir una vida plena en un planeta pròsper.