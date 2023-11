Les persones més desafavorides respecte a les condicions laborals són les que treballen a mitja jornada i en concret, aquest col·lectiu sol ser format per dones. Les condicions que té un treballador o treballadora a mitja jornada són molt pobres. I a l'hora de demanar una pensió, l'import i la duració serà molt inferior a un cotitzant a jornada sencera.

Així doncs, gràcies a la reforma del sistema de pensions que va entrar en vigor l'1 d'octubre de 2023, les persones que treballin mitja jornada, començaran a cotitzar com a jornada completa. D'aquesta manera, a l'hora de demanar la jubilació o alguna altra ajuda, com l'atur o un subsidi, en cotitzar com a jornada completa, els dies seran habilitats com a tal, donant les mateixes garanties.

Els contractes a mitja jornada són majoritàriament fets a dones Segons les estimacions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Homes i dones són molt desiguals en condicions i això, es vol resoldre amb mesures per donar facilitat i equivalència envers la qualitat de vida de les persones i, en aquest cas concret, de les dones. Treballar i ser mare és molt difícil. Combinar ambdues tasques: haver d'alletar i cuidar el benestar dels nostres fills i, haver de treballar per mantenir-nos com a nucli familiar, tinguem o no parella, és molt difícil. Els sous solen ser baixos i els preus de l'habitatge, entre altres, alts.

Quan parlem de prestacions per incapacitat permanent, temporal, naixement o cura de menors, ja hi ha una ajuda contemplada

Per diversos motius, treballar a mitja jornada és el millor per poder cuidar del benestar dels nostres infants, però això té les seves repercussions envers el salari i les condicions, en cas de quedar-nos sense feina o a l'hora de cotitzar per a quan ens toqui demanar la jubilació.

Aquesta nova mesura beneficiarà a més de 2,8 milions de dones treballadores a Espanya

M'han fet el canvi de cotització?

Si vols comprovar que la Seguretat Social t'hagi fet correctament el canvi en les teves cotitzacions, només has d'accedir al portal Importass. Des d'allà, hauràs d'escollir l'opció "Consultar la vida laboral". Per tal de verificar la teva identitat, et demanarà un codi SMS, accés amb clau permanent o certificat electrònic.

Quan hagis fet aquests passos, podràs descarregar-te l'informe amb la data de descàrrega del document. Per comprovar si ens han canviat la cotització, hem d'anar a l'apartat que posa "C.T.P.% sobre la jornada habitual de l'empresa" i allà ho podrem verificar.