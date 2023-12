La Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur) ha criticat les conclusions de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries sobre el decret presentat pel Govern per regular el sector. La patronal ha insistit que el principal problema de la nova normativa no és jurídic, sinó que rau en el seu contingut. Ha avisat que suposarà la pràctica extinció de la seva activitat i, per tant, del 46,43% de l'allotjament reglat a Catalunya. Federatur ha apel·lat a la responsabilitat dels partits perquè no convalidin el decret i ha insistit en la necessitat d'iniciar un procés parlamentari "transparent amb la participació d'experts independents·. Federatur ha recordat que l'impacte econòmic de l'activitat va ser de 21 milions d'euros el 2022.

El sector ha insistit que la seva postura contrària al decret se centra en el fons i no en la forma. David Riba, president de Federatur, ha afirmat que la seva principal preocupació no és jurídica, sinó que rau “en els milers de petites i mitjanes empreses catalanes que en un període de cinc anys es veuran obligades a tancar per culpa de la nova regulació”. Ha recordat que Catalunya compta amb un total de 95.688 habitatges d’ús turístic, el que representa 526.284 places, un 46,43% del total de places d’allotjament turístic del territori. “Representem un 2,56% del parc total d’habitatges de Catalunya, una proporció tan baixa que en cap cas pot tenir incidència en la falta d’habitatge”, ha insistit el president de Federatur. Federatur ha indicat que l'exemple més significatiu d’aquesta “poca o nul·la incidència” és el cas de Barcelona, on les llicencies per a nous habitatges turístics estan congelades des de 2014, fet que fa de tot impossible la seva responsabilitat en l'actual increment de preus a la ciutat. També ha recordat que s’estima que el 2022 l’impacte econòmic, directe i indirecte, dels habitatges d’ús turístic catalans va ser d’uns 21 milions d’euros. Ha afegit que aquests xifra majoritàriament es destina fora de l’allotjament, ja que el 74,3% correspon a despeses fetes pels viatgers en comerç, restauració, visites culturals o atraccions turístiques, entre d’altres. Possibles accions legals Tot i el dictamen conegut divendres, Federatur segueix insistint en demanar la no convalidació del decret llei i poder iniciar un procés parlamentari transparent amb la participació d'experts independents dels diferents sectors afectats. “Nosaltres apostem per una regulació justa i equitativa que eviti la desaparició d’una alternativa d’allotjament que genera riquesa i activitat econòmica de forma directa i té molta incidència en els comerços i negocis de proximitat”, ha apuntat Riba. Alhora, ha indicat que una regulació passa necessàriament per portar a terme una anàlisi prèvia i un diagnòstic profund de la situació. A més, ha explicat que l’equip jurídic de la federació està valorant les possibles accions legals a emprendre en el cas que el decret llei s’acabi aprovant durant les properes setmanes al Parlament. “Hi ha molts aspectes que el Consell de Garanties Estatutàries no ha analitzat o ho ha fet de forma poc rigorosa”, ha considerat Riba que ha dit que "si la norma s’acaba convalidant així, l'aparició de nous litigis en els municipis afectats estarà garantida".