La Universitat d'Almeria (UAL) participa, juntament amb institucions de sis països més, en un projecte per avaluar estratègies innovadores de maneig agrícola capaces de reduir la contaminació ambiental per nitrats i plaguicides i la salinització de les aigües i els sòls. Actualment, la producció agrícola utilitza grans quantitats de productes que s'apliquen al cultiu per assegurar un alt rendiment, ha informat la UAL. Una gestió inadequada planteja alts riscos de contaminació de l'aigua i del sòl als països mediterranis, on les activitats agroalimentàries representen un dels sectors econòmics més importants.

El projecte se centra en dos dels cultius més estesos als països mediterranis, com són el tomàquet, dins dels cultius hortícoles, cultivat tant a camp obert com a hivernacle, i l'olivera, dins dels cultius d'arbres fruiters. S'han planificat diversos assaigs de camp i experiments en testos i en hivernacle als diferents països participants. Al projecte hi participen set països: Espanya (Universitat d'Almeria), Itàlia (Universitat de Perusa, que actua com a coordinadora), Alemanya (Leibniz Centre for Agricultural Landscape Reserach), Xipre (The Cyprus Institute), Croàcia (Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation), Israel (Agricultural Research Organization–Volcani Institute) i Turquia (Akdeniz University). Les activitats de recerca de la UAL se centraran en cultius de tomàquet en hivernacle, i s'avaluaran el sistema de suport a la fertilització anomenada VegSyst-DSS i diferents tècniques de monitorització de cultius. Entre elles hi ha els sensors òptics proximals i l'ús de l'anàlisi de saba, com a eines que permetin manejar i ajustar de manera òptima la fertilització nitrogenada dels cultius i reduir la "lixiviació" de nitrats, arrossegament fora de la zona de les arrels que dóna lloc a la contaminació dels aqüífers. El VegSyst-DSS és una eina d'ajuda a la presa de decisions en el maneig del reg i la fertilització nitrogenada en cultius hortícoles. Ha estat desenvolupada per calcular les necessitats diàries de fertilitzant nitrogenat i la concentració de nitrogen de la solució nutritiva aplicada mitjançant fertirrigació i reg per degoteig.