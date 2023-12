Les Illes Canàries, mundialment reconegudes per la seva naturalesa i qualitat de vida, han esdevingut una de les destinacions més interessants per al creixement empresarial. Així ho demostren les més de 700 empreses que ja s’hi han establert.

Amb l'objectiu de continuar enfortint la presència de les empreses a l'arxipèlag, Proexca, juntament amb el grup editorial Prensa Ibérica, ha impulsat sis jornades en què s'ha dut a terme una profunda anàlisi de les possibles sinergies amb els diferents territoris espanyols, així com de les oportunitats que ofereixen les Canàries com a enclavament empresarial per a les empreses que es trobin en fase d'expansió.

Aquest tour, que va arrencar el 28 de setembre passat a la Corunya i va culminar el 30 de novembre a Madrid, ha passat per Màlaga, Girona, Barcelona i València. Durant aquests tres mesos, prop de 300 empreses de sectors com ara TIC, economia blava, audiovisual, aeronàutica i videojocs han pogut conèixer en primera persona les bondats de les Canàries com a epicentre empresarial i destinació d'inversió. I és que les raons principals per les quals les empreses trien les Canàries com el seu centre d'operacions són el seu ecosistema innovador, excel·lents infraestructures, connectivitat de primer nivell, talent i una fiscalitat única.

Per a Alfonso Cabello, viceconseller de la Presidència i portaveu del Govern de les Canàries: “Geogràficament som a l’Àfrica, som Europa amb caràcter general i som un pont cap a Amèrica… Les Canàries és un lloc on poder establir-se i expandir-se a nivell internacional. Hi ha talent, ecosistema innovador, personal qualificat, així com universitats públiques i privades molt potents”.

El tour ha comptat amb més de 36 ponents de reconegut prestigi com Alfonso Blanco, president del Clúster Audiovisual Galego; Ricardo Nandwani, president de Málaga Digital; Miguel Ángel Romero, president de Smart City Cluster; Iván Lobo, president de l'Associació de Desenvolupadors i editors de Videojocs de Catalunya; Eduardo Valencia, director d'Indústria Electrònica, Nova Emprenedoria i Desenvolupament Territorial d'AMETIC a Barcelona; Marcos Lacruz, president d'Avaesen, el clúster pioner de les tecnologies netes a la Comunitat Valenciana; Raúl Natividad, president de la Comissió d'Innovació, Digitalització i Societat de la Informació de la Confederació d'Empresaris de Madrid (CEIM); Mauricio García, president de l'Associació Espanyola d'Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Programari d'Entreteniment (DEV) i Maria Benjumea, CEO i fundadora de South Summit.

Casos d'èxit

Nombroses empreses ja han experimentat l'èxit en establir-se a les Canàries. Així ho han demostrat les prop de 20 empreses que han explicat de primera mà la seva experiència al territori canari en el tour Canary Islands Hubs.

Entre els casos destacats hi ha Vaca Films, una productora i fundadora de renom; i Portocabo, una empresa líder en el sector audiovisual. També hi ha participat l'energètica Ecoener, The Game Kitchen, General Drones, Kaudal o Boluda, entre d'altres. Aquests casos d'èxit demostren el potencial que ofereix les Canàries per al creixement empresarial i l'expansió internacional.

Innovació

Amb l'objectiu de resoldre els dubtes d'una manera més personalitzada, 94 empreses amb interès potencial han pogut conversar directament amb els representants de Proexca al ‘networking’ que ha tingut lloc després de cadascun dels sis esdeveniments. En aquest espai de diàleg, els sectors predominants de les empreses han estat el de les tecnologies de la informació i comunicació, consultoria, animació, audiovisuals i energies renovables.

Les Canàries ja és un referent en termes d'innovació. Amb un enfocament en sectors estratègics com les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l'audiovisual, les energies renovables, l'aeronàutica i l'espai, Canàries ha creat un ecosistema centrat en la innovació. Això ha portat a l'establiment de nombroses empreses innovadores i start-ups a l'arxipèlag. A més, les Canàries compta amb centres de recerca i desenvolupament d'avantguarda que fomenten la col·laboració entre empreses, institucions acadèmiques i el sector públic. A més, les empreses que trien les Canàries com la seva seu es beneficien de costos operatius altament competitius. En comparació amb altres capitals europees, els costos de lloguer i operació a les Canàries són considerablement més baixos. Això permet a les empreses destinar més recursos a la inversió en el seu creixement i desenvolupament. A més, les Canàries ofereix una infraestructura excel·lent, amb instal·lacions d'alta gamma i una total connectivitat per accedir als mercats globals. La ubicació estratègica de les Canàries, situada entre tres continents, facilita el comerç internacional i l'expansió global de les empreses.

Aquesta acció impulsada pel Govern de Canàries es tradueix en prop de 14 milions i mig d'impactes als mitjans de comunicació gràcies a la publicació a Expansión, Cinco Días, La Opinión A Coruña, El Dia, La Provincia, Levante- EMV, El Periódico de Catalunya, La Opinión de Málaga i El Periódico de España.