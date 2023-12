El nombre d'afiliats estrangers a la Seguretat Social a les comarques gironines va caure un 5,2% al novembre en comparació amb l'octubre. En canvi, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, en l'onzè mes de l'any hi havia 68.871 treballadors estrangers a la demarcació, 4.382 més que fa un any, és a dir un 6,8% més que el novembre del 2022.

A Catalunya, el nombre d'afiliats estrangers a la Seguretat Social va créixer un 6,87% al novembre en comparació amb el mateix mes de l'any passat. En l'onzè mes de l'any hi havia 635.913 treballadors, 40.807 més que fa un any. Del total, 451.727 de persones no són de la Unió Europea, mentre que 184.186 són comunitaris, amb Itàlia (55.467) i Romania (47.586) al capdavant. Respecte a l'octubre, la xifra d'inscrits es va rebaixar un 0,71%, 4.541 menys, una tendència que es va replicar a totes les demarcacions excepte a Barcelona. Per règims, 497.787 eren al general, 94.484 al d'autònoms, 27.521 al règim de la llar, 15.514 a l'agrari i 607 del mar.

A banda de la demarcació de Girona, el nombre d'afiliats estrangers va recular a Tarragona un 3,15% (-1.756) i a Lleida el descens va ser del 2,24% (-966). En canvi, a Barcelona va pujar lleugerament, un 0,42%, amb un total de 1.962 persones més.

A més d'italians i romanesos, els francesos (22.611) també eren els treballadors estrangers amb més presència a Catalunya. Pel que fa ciutadans de fora de la Unió Europea, els marroquins van ser els més nombrosos, amb 76.360, seguit dels xinesos (32.803) i la colombians (30.378).

Al conjunt de l'Estat les afiliacions es van incrementar un 8,6% interanual, fins als 2.699.274. Des de febrer de 2020, abans de l'activació de l'estat d'alarma per la Covid-19, el sistema ha registrat 509.853 treballadors procedents d'altres països, segons ha destacat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. També ha remarcat la crescuda d'un 40% de ciutadans d'Ucraïna (66.005).