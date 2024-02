Fa tot just tres mesos que està en el càrrec, ¿quins reptes assumeix com a director general?

Consolidar i expandir GarantiPLUS, una empresa a la qual em vaig incorporar com a director d’estratègia per traçar el seu full de ruta i que, ara, com a director general puc garantir el seu compliment. Som una empresa que va començar comercialitzant garanties mecàniques i que ara és una empresa de serveis, que personalitza els productes a mida de cada operació de compra o venda de concessionaris, fabricants, financeres, compravendes o particulars. Som a més Agent Exclusiu de Ges Seguros i, el que per a mi és més important, tenim un equip format per excel·lents professionals i millors persones.

¿I quins canvis li agradaria implementar?

Bé, ja hem introduït un canvi de to, un estil relacional i un enfocament notablement diferents on preval l’excel·lència, i el compromís infrangible amb el client. La nostra missió és convertir-nos en l’aliat estratègic de cada concessionari. Aquí ja no es tracta de vendre i de fer ofertes per a dates especials... Es tracta de ser cada dia l’aliat estratègic de cada concessionari, acompanyar-lo i impulsar les seves vendes a través de les pòlisses de garanties mecàniques que necessiti en cada moment.

¿Quines han sigut les claus de l’èxit d’aquesta empresa?

Sens dubte la capacitat estratègica de virar a nous models de servei i el fet d’haver sigut capaços d’integrar-nos en empreses més grans, amb més ambició que ens han permès assumir riscos i invertir en innovació. Primer a Mobius Group i l’any passat a Groupe Saretec.

¿Què suposa la integració de GarantiPLUS en un grup internacional de l’envergadura de Groupe Saretec?

Imagini’s. Coneixíem la rellevància de formar part d’un grup amb més de dues mil persones, la xifra de negocis del qual ascendeix a 230 milions d’euros i que destina un 4% de la seva facturació a la innovació en les seves empreses. Això representava un èxit summament significatiu. No obstant, el que realment destaca és l’orientació estratègica de Saretec. Avui, ens plantegem metes encara més ambicioses, centrades en quatre pilars fonamentals: compromís amb el client, innovació, ser una ocupadora de referència i la sostenibilitat. La unió de les nostres empreses s’ha fonamentat en la missió compartida de contribuir a fer del món un lloc més segur, mostrant una autèntica preocupació pels altres i utilitzant la innovació per ajudar els nostres clients a fer els seus negocis més sostenibles. He de dir que tant la seva benvinguda com el seu pla per expandir i internacionalitzar els serveis de gestió de flotes de Mobius Group i els programes de GarantiPLUS han sigut excepcionals.

¿Com valoraria l’evolució i l’actual situació del sector de les garanties mecàniques?

La garantia mecànica és un argument de venda fonamental perquè ofereix una invaluable dosi de confiança en una operació que, sense importar el preu o el tipus de vehicle, representa una inversió significativa per al comprador. En l’actual escenari marcat per la incertesa, l’elecció d’un automòbil s’ha tornat més complexa: ¿híbrid, elèctric o de combustibles alternatius? S’hi suma l’augment en el cost dels vehicles nous. Aquest context ha portat a una extensió considerable de la vida útil dels automòbils, incrementant l’edat mitjana dels vehicles a Espanya a més de 14 anys i, com a conseqüència, generant un augment en els problemes mecànics. Per tant, la presència de garanties per a vehicles utilitzats o d’ocasió es torna essencial per assegurar la confiança del comprador en la seva adquisició. En el cas de vehicles nous, on la incertesa entorn del cost de les reparacions està en joc, comptar amb una sòlida garantia mecànica sovint contraresta aquestes preocupacions, brindant un suport sòlid i tranquil·litat al client.

¿Quins són els productes i serveis de valor que diferencien GarantiPLUS?

Som incansables en la nostra recerca de l’excel·lència. No ens conformem amb oferir el millor catàleg de garanties i pòlisses; el nostre objectiu és personalitzar cada programa de garanties mecàniques a la marca, el fabricant, el concessionari o el compravenda. No només desenvolupem la tecnologia necessària per millorar l’experiència del client; ampliem equips per assegurar que l’experiència sigui excel·lent i adaptada a les preferències individuals de cada client. En l’actualitat, comptem amb una varietat d’assegurances que inclouen des de desistiments de compres fins a la protecció d’instal·lacions per a concessionaris, l’assegurança de circulació de vehicles en estoc per a flotes o individus, o l’assegurança d’hospitalització. Apliquem la flexibilitat a totes les nostres garanties, oferint opcions variades en terminis i condicions, amb la llibertat de triar taller i la disponibilitat de vehicles de substitució. A més, hem llançat el programa GarantiPLUS sostenible, dissenyat específicament per a vehicles híbrids, elèctrics i de gas, tant en la categoria d’automòbils com en la de motocicletes. La nostra filosofia és simple: «Si es mou, es pot garantir», ja que oferim garanties adaptades a una àmplia gamma de vehicles, incloent-hi industrials, agraris, caravanes i més. Estem compromesos amb la idea que cada vehicle, sense importar el seu tipus, mereix la millor protecció possible.

L’atenció al client és clau en el sector; ¿què estan fent per distingir-se en aquest sentit?

Amb el client al centre de la nostra estratègia estem en constant revisió dels nostres processos i tecnologia perquè aspirem a la IMMEDIATESA de resposta; no només en la contractació, també en el moment crític que és quan el cotxe té una avaria. I juntament amb aquest indicador de temps, la QUALITAT de l’atenció. Hem passat de tenir el que anomenaven «televenda» a dissenyar un departament d’atenció al client. ¿Venen garanties? Sí; però sobretot, treballen per escoltar el concessionari o compravenda i ajudar-lo a impulsar les seves vendes.

¿Quins són els seus objectius estratègics per als pròxims anys?

Tenim fonamentalment cinc objectius estratègics: creixement; diversificació; digitalització; personalització i internacionalització.

Alonso, executiu amb una llarga trajectòria dins de la companyia, és expert en estratègia, màrqueting i direcció comercial. Enamorat de la dieta mediterrània i del mar, té a la tauleta de nit el llibre ‘Lideratge conscient’, de Daniel Gabarró, «perquè parla de liderar des de l’autocompromís de l’equip» i, si hagués d’exiliar-se a una illa deserta, no podria embarcar-s’hi sense la seva dona.