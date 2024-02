Un estudi de la Càtedra Climent Guitart de la Universitat de Girona (UdG) ha analitzat les necessitats formatives del turisme i proposa que es posi en valor la multiculturalitat dels joves arribats d'altres països les aportacions dels quals poden enriquir el sector.

La doctora Maria Teresa Bosch, de la Facultat d'Economia de la UdG, ha presentat l'informe al fòrum Tourist Talent Management (TTM) sobre el món laboral vinculat al sector turístic, que s'ha celebrat a la capital gironina organitzat per les fundacions Jordi Comas, CETT i Climent Guitart.

Posteriorment, Bosch ha explicat que per portar aquesta proposta endavant cal donar la possibilitat a aquests futurs alumnes de tenir accés als cicles mitjà i superior relacionats amb el turisme i per això suggereix reservar places per a aquests joves, de manera que no quedin exclosos pels seus expedients acadèmics.

Bosch ha dit que aquests candidats a integrar-se al mercat turístic després de la seva formació vénen "molt preparats en el tema d'idiomes".

Els seus costums els contempla també com un bagatge cultural diferent, que cobra valor en una ocupació d'atenció a públic de diferents països.

L'informe de la Càtedra Climent Guitart detecta problemes en l'educació vinculada al turisme com un dèficit de cicles formatius, especialment en llocs on és la principal activitat, i apunta el cas de Lloret , que només en disposa de tres en la seva oferta a l'alumnat després de l'ensenyament obligatori.

També convida a despertar vocacions al sector, a impulsar l'estudi d'idiomes i a crear un cicle mitjà centrat en l'atenció al client i un altre en el manteniment d'instal·lacions.

Finalment, l'informe proposa que els estudis, en línies generals, s'adaptin al teixit empresarial de cada àrea per resoldre el dèficit d'empleats que han subratllat els empresaris del sector turístic al fòrum TTM.

"El paradigma ha canviat

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha explicat que la seva institució posa sobre la taula a cada ple aquesta falta de talent i ha assegurat que "el paradigma ha canviat" i que les companyies ja no són les que seleccionen, perquè ara és "el treballador qui escull".

El president del Girona Futbol Club, Delfí Geli, ha participat també al TTM i ha explicat les virtuts del seu equip en la captació de talent, que l'han portat a ocupar actualment la segona plaça de la Lliga.

Diferents autoritats, com la directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, o l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, han assistit a aquest fòrum, clausurat pel president de la Diputació Provincial, Miquel Noguer.