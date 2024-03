El 21% dels habitatges en venda a les comarques gironines en el quart trimestre del 2023 tenien un preu inferior als 150.000 euros, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista. Aquesta xifra es troba molt per sota de la mitjana estatal, on el 65% dels habitatges en venda es trobaven per sota d’aquest preu.

D'aquests habitatges oferts, la gran majoria són pisos, un 89%, i un 10% necessiten ser reformats per entrar-hi a viure. Pel que fa al nombre d'habitacions que ofereixen aquests habitatges, la majoria (34%) disposa de tres habitacions, seguit pels de dos dormitoris (25%), els apartaments d'una habitació (24%), les de quatre habitacions (10%) i els estudis (6%). A Espanya, dels habitatges en venda, tres de cada quatre (el 76%) van ser pisos, mentre que només el 24% restant eren xalets o cases de poble. A més, la immensa majoria es troben en bon estat segons els venedors, ja que només el 15% declara que cal una reforma. Alacant és la província on es concentra el volum d'oferta d'habitatges més gran en venda per sota dels 150.000 euros: el 9,4% de tota l'oferta està situada a la província. El segueixen València amb un 7,1% del total, Múrcia (6,2%), Barcelona (5,8%), Granada (4,5%), Madrid (3,8%), Almeria (3,6%), Sevilla (3,4%), Astúries (3,4%), Castelló (3,3%) i Tarragona (3,1%). Àlaba i Sòria, en canvi, només concentren el 0,2% de l'oferta econòmica cadascuna, seguides per Guipúscoa (0,3%), Terol (0,3%), Balears (0,4%), Segòvia, Zamora, Conca i Navarra (0,5% en cadascuna). L'heterogeneïtat del mercat immobiliari espanyol provoca que el pes al mercat dels habitatges amb un preu inferior als 150.000 euros sigui molt diferent en funció de les províncies que s'analitzin. Als mercats més dinàmics la presència d'habitatges per sota d'aquest preu és testimonial, com és el cas de les Balears, on només el 4% dels habitatges en venda tenien un preu inferior. El segueixen les províncies de Màlaga (10%), Àlaba (15%), Madrid (16%), Guipúscoa (16%), Biscaia (18%), Santa Cruz de Tenerife (20%), Barcelona i Girona (21%) en tots dos casos). A l'extrem oposat hi ha les províncies tradicionalment més barates, com Ciudad Real (el 79% de l'oferta està per sota dels 150.000 euros), Terol (78%), Zamora (75%), Jaén (74%), Àvila (73%), Conca (72%), Lleó i Palència (70% en tots dos casos).