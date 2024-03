Sant Hilari Sacalm, un dels finalistes per convertir-se en la Capital del Turisme Rural 2024

EscapadaRural - la plataforma digital especialitzada en turisme rural- ha anunciat aquest dijous els 10 municipis finalistes de la VIII edició de la Capital del Turisme Rural entre els quals hi ha Sant Hilari Sacalm, l'únic representant de Catalunya que opta a aconseguir el títol aquest any.

La llista de finalistes es completa amb Altura (Castelló), Artajona (Navarra), Brihuega (Guadalajara), Cabezuela del Valle (Càceres), Cómpeta (Màlaga), Enciso (La Rioja), Peñafiel (Valladolid), Santa Eulàlia d'Oscos (Astúries) i Vilaflor de Chasna (Santa Cruz de Tenerife).

"Per vuitè any consecutiu ens fa molta il·lusió comunicar el nom dels finalistes, elegits entre les més de 200 candidatures rebudes que complien els requisits sol·licitats: tenir menys de 10.000 habitants, disposar d'allotjaments rurals i tenir molt d'encant per atraure i enamorar el visitant rural", explica Judith Monmany, Responsable de comunicació d'Escapada Rural.

Amb aquest anunci s'obre el període de votacions en què són els mateixos viatgers els encarregats de votar la seva destinació rural favorita entre els 10 finalistes. Les votacions estaran obertes fins al 15 d'abril i en sortirà el municipi guanyador de la Capital del Turisme Rural 2024 que serà anunciat el 18 d'abril.

"Per part d'Escapada Rural comencem avui una gran campanya de difusió a mitjans, xarxes socials i blocs amb l'objectiu de donar la màxima visibilitat i suport als finalistes. Així mateix, la implicació dels finalistes i la col·laboració de les institucions provincials i autonòmiques a què pertanyen són crucials per aconseguir el major nombre de vots", explica Monmany.