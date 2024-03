El sector turístic reclama una conselleria pròpia

«Hauríem de tenir una conselleria pròpia de turisme, perquè som un país turístic», ha assegurat aquest dimecres la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Marta Domènech. «Cal un pacte entre cultura i turisme per agrupar-ho tot dins d’una mateixa conselleria. És interessant lligar programació cultural i turisme», ha afirmat per la seva banda la directora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni de la UdG, Dolors Vidal Casellas. Aquestes han estat algunes de les demandes que el sector ha posat sobre la taula, en una jornada celebrada a l’Auditori Josep Irla de Girona, sota el nom «El turisme del futur i el futur del turisme: cap on volem anar?».

Juntament amb Marta Domènech i Dolors Vidal, l’exdirector del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Jordi Sargatal i el director de la Fundació Jordi Comas Matamala, Martí Sabrià, han debatut sobre el present i el futur del sector turístic. Un col·loqui moderat pel director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Girona, Joan Martí Bonmatí.

Tocar sostre

Els representants del sector han assegurat que el turisme no ha tocat sostre. «El sostre no és només quantitatiu, també és qualitatiu. Podem ser molt millors qualitativament», ha afirmat Martí Sabrià.

Per definir com ha d’evolucionar el turisme, la directora general de Turisme de la Generalitat considera que cal preguntar-se «quin país volem en termes turístics pels pròxims 15 o 20 anys». «Si no tens model no tens estratègia i si no tens estratègia no tens accions», ha afegit. Marta Domènech ha explicat que hi ha zones turístiques de la geografia catalana «que ens hem de preguntar si cal que continuïn creixent o hem de fer una transformació», en canvi, si que «hi ha d’altres que han de continuar en creixement».

Taula rodona celebrada ahir a l'Auditori Josep Irla de Girona. / Marc Martí

En aquest sentit, el director de la Fundació Jordi Comas Matamala, assegura que «la gent passarà de llarg de Catalunya si la nostra oferta no és de primera divisió». Martí Sabrià creu que el sector ha de treballar per captar un públic «de primer nivell» i això ajudarà a desestacionalitzar el sector. «Anem cap a una societat que treballarà 35 hores setmanals i tindrà tres dies de festa i això suposa que es mourà més», ha exposat.

Per encarar el futur del sector, la directora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni de la UdG ha remarcat la importància de connectar el turisme amb la universitat, per poder fer estudis en profunditat.

A més, Dolors Vidal ha demanat «incorporar intel·ligència», és a dir, persones amb coneixements que siguin alienes al sector. «Per què un sector que interessa a tots sempre parlem entre els del sector?», s'ha preguntat.

Turisme i canvi climàtic

La situació climàtica i els seus efectes sobre el sector han centrat part de la taula rodona. «El turisme és molt important econòmicament, però s’han fet coses molt malament, hem tractat molt malament el territori», ha assegurat l’exdirector del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Jordi Sargatal ha remarcat que les comarques gironines i Catalunya en conjunt «en termes climàtics podem rebre moltíssim», per la seva localització geogràfica. Per això reclama que «quan pensem en el futur del turisme també pensar en el futur de la nostra espècie, per sobreviure haurem de ser imaginatius».

Tanmateix, la directora general de Turisme de la Generalitat ha postat en valor que «som un sector que parlem obertament del que fem malament, les nostres mancances, un sector valent, cosa que no fan altres sectors». Un fet que va elogiar, però alhora va demanar al sector turístic que es «desacomplexés» i «cridem ben fort tot allò que fem bé».

La jornada s'ha celebrat en el marc de l’exposició «Obert per vacances», organitzada pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, i que es pot visitar a l’Espai Santa Caterina fins al 26 d’abril. Una exposició que segons Martí Sabrià reflecteix la història del sector, ja que «de vegades la visió actual del turisme no té res a veure amb els seus inicis». El turisme treu a aquest país de la misèria a molts llocs a la postguerra», ha afirmat.

Sabrià ha parlat de la criminalització del sector i ha assenyalat a la plataforma Airbnb. «És el principi del conflicte. Un pis al centre de Barcelona on dormen 15 persones que arriben a les 5 del matí i posen música a tot drap», va dir.

En aquest sentit, per remarcar la importància del sector, Marta Domènech ha repetit en diferents moments de la jornada que «el turisme no és tot, però tot és turisme». «On no impacte el sector turístic?», s'ha preguntat. «Impacte en urbanisme, territori, en termes paisatgístics, en termes naturals...», ha destacat.