La recaptació d’Hisenda segueix a l’alça a Girona després d’un 2023 rècord

L’Agència Tributària continua fent caixa a les comarques gironines durant l’arrencada de l’any, després de tancar el darrer exercici amb un rècord absolut de recaptació. En concret, els dos primers mesos del 2024 l’organisme dependent del Ministeri d’Hisenda va ingressar a Girona 578,7 milions d’euros pel conjunt d’impostos que gestiona, cosa que representa un increment del 12% sobre les mateixes xifres de l’any anterior. Unes dades d’acord amb la bona evolució que manté el conjunt de l’economia, sobretot des del punt de vista del consum i la creació de llocs de treball.

L’Agència Tributària va publicar aquest dimecres tant el balanç final del darrer exercici com l’avenç dels dos primers mesos de l’any, que en tots dos casos se salden amb resultats notablement positius per a les arques públiques.

Anys rècord

Des que va finalitzar la pandèmia, la delegació de l’Agència Tributària a Girona ha viscut tres dels quatre anys amb més recaptació de la seva història. El 2021, l’organisme fiscal va tancar l’exercici amb una recaptació de 2.093 milions d’euros, la quarta millor xifra mai registrada. El 2022, els contribuents gironins van abonar al fisc fins a 2.533 milions d’euros pels principals impostos de caràcter estatal i van assolir un nou rècord. Aquesta dada, però, ha estat superada pel 2023, que finalitza amb una recaptació total de 2.866 milions d’euros, un 13,2% més que el 2022.

Unes xifres en què tenen molt a veure la forta recuperació de l’activitat que s’ha registrat a la zona després de l’aturada provocada per la pandèmia -igual que ha passat a la majoria d’Espanya-, però també l’augment dels preus de la majoria de béns i serveis, cosa que ha impulsat figures com la de l’IVA, un dels tributs que més aporta als comptes públics a tot l’Estat.

Més consum

Pel que fa a les dades dels dos primers mesos, l’informe de l’organisme fiscal indica que l’economia va continuar avançant a bon ritme. D’aquesta manera, en només dos mesos els contribuents gironins -empreses i particulars- van abonar 578,7 milions d’euros milions d’euros, 62,2 milions més que entre el gener i el febrer del 2022.

L’IVA ha estat el segon impost que més diners ha aportat a l’Agència Tributària a la província durant els dos primers mesos de l’any, amb un total de 252,5 milions d’euros i un increment del 24,7%. Com que es tracta d’un tribut que grava directament el consum, aquest increment és fruit de l’augment de vendes. Cal destacar que en aquestes dades encara no hi influeix la pujada de l’IVA electricitat, que les empreses encara no han començat a pagar a l’Agència Tributària.

L’impost que més ha recaptat a la demarcació ha estat l’IRPF, que ha arribat als 305,7 milions d’euros, un 7,9% més. En concret, aquest tribut es beneficia de l’augment de l’ocupació i els salaris -la majoria es correspon amb les retencions que s’apliquen a les nòmines- i també de la revaloració que van experimentar les pensions per ajustar-les a la pujada de l’IPC.

Enfront dels anteriors, crida l’atenció la caiguda de la recaptació per l’impost de societats que, de fet, és negativa (-4,9 milions) perquè les devolucions superen els ingressos.

La mateixa Agència Tributària treu importància a la dada en recordar que en aquests dos primers mesos gairebé no hi ha ingressos per aquest apartat ja que encara no s’han començat a abonar els pagaments fraccionats corresponents a aquest exercici i encara no s’han finalitzat totes les devolucions de la declaració de l’any precedent.

