El Govern reconeix els mèrits laborals d'Eudald Morera

El Govern ha acordat concedir la Medalla al treball president Macià 2023 a 19 persones i la Placa al treball President Macià a 5 entitats. Entre ells es troba el garrotxí Eudald Morera. L'empresari dirigeix, conjuntament amb la seva família, el Grup Morera, grup empresarial de la Garrotxa creat el 1955. L'empresa insígnia del grup és Royalverd, companyia de referència internacionalment en el disseny, construcció, manteniment i assessorament tècnic de gespa esportiva en la indústria del futbol. Ha instal·lat la gespa d'esdeveniments esportius com els mundials de futbol del Brasil o Qatar, les finals de Champions League a diferents països, estadis dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro o gran part dels camps de futbol de la divisió d'Espanya.

L'any 2020 li van diagnosticar un càncer de pàncrees i va voler impulsar un projecte solidari, el Festival VALLVIVA, una iniciativa per celebrar la vida. L'any 2022 va neixer la Fundació VALLVIVA que té per objectiu fomentar qualsevol projecte o activitat, encaminada al benestar físic, psíquic i social de les persones, especialment les afectades per malalties oncològiques.

A més, també ha estat reconeguda Isabel Martínez, secretària general de la Federació d'Indústria, Construcció i Afins (FICA) de les comarques gironines. Martínez va desenvolupar la seva carrera professional a l'empresa SEAT on va començar a treballar l'any 1987 com a oficial de primera xapista a la planta de la Zona Franca. Es va afiliar a la UGT de Catalunya i l'any 1994 va ser escollida delegada sindical al taller de pintura de Zona Franca. L'any 2005 va ser escollida secretària d'Acció Sindical pel Secretariat Nacional de Catalunya, on va implementar el Pla de rescat de la indústria, entre d'altres. El 2007 va ser escollida secretària general de la federació del Metall, Construcció i Afins (MCA) amb el repte de lluitar contra la crisi de la construcció de 2008 i la lluita contra la sinistralitat.

Aquests guardons reconeixen les persones que dins del món del treball hagin destacat per les seves qualitats, mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals.