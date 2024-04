Tecno Elèctric Girona entra a l'accionariat d'Altero Recycling Machinery

TEG (Tecno Elèctric Girona), companyia d'automatització de maquinària i processos industrials, entra en l'accionariat d'Altero Recycling Machinery, fabricant català de maquinària per al reciclatge de plàstic.

Després d'una ronda d'inversió, TEG passa a controlar el 33% de la firma de reciclatge. Una operació, que segons afirmen, "busca establir potents sinergies industrials que garanteixin la màxima qualitat i grau d'innovació en els productes oferts per Altero, i potenciar la col·laboració entre les dues empreses per consolidar la seva posició al mercat, en benefici dels seus associats, proveïdors i centrals".

La direcció d'Altero comptarà ara amb la contribució de TEG al consell d'administració i continuarà liderada pel seu CEO i cofundador Emilio Farran, així com per l'equip que fins ara formava part de la firma.

Fundada el 1992

Tecno-Electric Girona S.L. és una empresa familiar creada el 1992, amb seu a Vilablareix. TEG és el soci elèctric i d'automatització de fabricants de maquinària. Els principals serveis que ofereix són l'automatització de maquinària i els processos industrials, podent dur a terme totes les fases del projecte i oferint als seus clients serveis d'enginyeria, producció, instal·lació i postvenda.

Els processos d'enginyeria que ofereix TEG tenen un abast molt ampli dins del món elèctric i de l'automatització. L'empresa està apostant per la robotització i la digitalització, oferint solucions com a cel·les robotitzades o robòtica mòbil per a logística interna i també integrant robots col·laboratius i robòtica mòbil conjuntament. A més a més del servei d'enginyeria, TEG és experta en la fabricació de quadres elèctrics de potència, control i distribució.

Actualment, TEG disposa de 8000 m² i compta amb més de 200 treballadors, 40 dels quals són a l'oficina tècnica i enginyeria i uns 150 operaris de producció. L'any 2024 va facturar 24 milions d'euros amb un creixement del 20% respecte de l'any anterior.