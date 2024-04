Una trentena d'hotels independents i singulars s'agrupen sota la marca Grans Hotels de Catalunya

Un total de 32 hotels independents i singulars de Catalunya s'han aplegat sota la nova marca Grans Hotels de Catalunya, fruit de la unió entre Costa Brava Hotels i Blau Verd Hotels. Els establiments hotelers són tant de costa com de muntanya i ciutat i tot i ser molt diferents tenen en comú que són de propietat i gestió familiar, es troben situats en indrets privilegiats de Catalunya i ofereixen una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. L'objectiu de Grans Hotels de Catalunya és anar incorporant hotels de les mateixes característiques i arribar als 50 d'arreu de Catalunya en els propers cinc anys.

De moment, la marca compta amb 32 establiments adherits, la gran majoria ubicats a les comarques de Girona i ara l'objectiu és estendre Grans Hotels de Catalunya a les comarques de Lleida, Tarragona i Barcelona, segons ha explicat el president de Grans Hotels de Catalunya, Jordi Mias. La iniciativa està adreçada, ha enumerat, a negocis que siguin independents, amb un caràcter familiar i en indrets acollidors i que ofereixin alternatives com el cicloturisme o l'etnoturisme, entre d'altres.

L'objectiu per als propers cinc anys és arribar al mig centenar d'aquest tipus d'establiments. "Volem créixer d'una manera sostenible"; ha afegit Mias, que considera que aquest mig centenar és una xifra "còmode".

Web pròpia

Grans Hotels de Catalunya també inclou la marca Petits Grans Hotels de Catalunya, que consta dels establiments amb menys de 15 habitacions. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous en una roda de premsa a càrrec del seu president i director de l’hotel Carlemany de Girona, Jordi Mias; acompanyat del director de l'Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer; i la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Marta Domènech.

El grup disposarà d'una web pròpia on es podrà consultar la disponibilitats d'habitacions i reservar-les, a més d'oferir informació detallada de cada un dels hotels adherits i cercar-los en funció de la seva ubicació i tipologia. També permetrà als establiments participar conjuntament en fires a nivell espanyol i internacional i subscriure acords amb entitats públiques en matèria de turisme, entre d'altres.

Segons Mias, estar agrupats sota aquesta marca suposarà oferir eines tecnològiques "molt potents". En aquest sentit, ha detallat que al 2023 les vendes dels socis van assolir els 40 milions d'euros, dels quals 16 milions van ser a través de venda directa a través de les webs.

Pel que fa els hotels de platja, formen part de la nova marca Hotel Oma (Sant Feliu de Guíxols), Aigua Blava (Begur), Alga (Calella de Palafrugell), Almadraba Park Hotel (Roses), Aromar (Platja d’Aro), Playa Sol (Cadaqués), S’Agaró Hotel Spa & Wellness (S’Agaró), Costa Brava (Platja d’Aro), Garbí (Calella de Palafrugell), Hostalillo (Tamariu), Les Illes (L’Estartit), Llafranch (Llafranc), Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols), Sant Roc (Calella de Palafrugell), Terramar (Llafranc), La Costa Beach & Golf Resort (Pals), Àncora (Palamós), Torremirona Relais Golf & Spa (Navata), Castell d’Empordà (La Bisbal) i Can Miquel (Torroella de Montgrí).

Pel que fa els hotels de muntanya, hi ha Can Xiquet (Cantallops, Grèvol Spa (Camprodon), La Garriga de Castelladral (La Garriga), Mas Albereda (Sant Julià de Villatorta), Calitxó (Molló), Edelweiss (Camprodon), Els Caçadors de Ribes (Ribes de Freser), Els Caçadors de Maçanet (Maçanet de Cabrenys), La Coma (Setcases). Quant als hotels de ciutat, de moment n'hi ha tres. Es tracta de l'hotel Carlemany, Peninsular (Girona) i La Perla Olot (Olot).

Previsions optimistes

Mias, que també és director de l'Hotel Carlemany de Girona, ha mostrat el seu optimisme de cara a l'estiu d'aquest any,. Segons ha comentat, el 2023 va ser una "gran temporada" i el 2024 arriba "encara amb millors previsions". Això serà gràcies, ha dit, a uns mercats emissors "molt potents", com el francès, el britànic i l'americà, que ja és el tercer.

"Si no hi ha cap desgràcia geopolítica que no puguem controlar, les previsions són molt bones", ha insistit Mias, que ha celebrat el gran nombre de reserves anticipades. "La gent té ganes de viatjar i pot pagar-ho", ha afegit. Segons el president de Grans Hotels de Catalunya això fa que encara hi hagi marge per créixer a nivells de preus en "destinacions top de la conca mediterrània".