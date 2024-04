L’enginyeria gironina Solventa6 obre una delegació a Madrid

L’enginyeria gironina especialitzada en energies renovables, Solventa6 ha anunciat l’obertura d’una delegació a Madrid. Segons el director general de Solventa6, Joan Traveria, l’objectiu «és consolidar la presència de la companyia a la capital i respondre a la demanda dels clients que tenim a escala nacional i internacional».

Per liderar l’expansió, l’empresa ha incorporat Francisco Redondo com a delegat comercial a la zona. Amb més de vint anys d’experiència com a responsable comercial als canals de retail i alimentació per a empreses com Llet Pascual o HJ Heinz, Redondo serà l’encarregat de dirigir la delegació i reforçar les relacions comercials amb els clients i col·laboradors a la regió.

A més, Traveria destaca que l’obertura a Madrid «representa un avenç significatiu del nostre pla estratègic de creixement tant a escala nacional com internacional» i anticipa que «continuem buscant oportunitats per expandir les nostres operacions en altres àrees geogràfiques que ens permetin accedir a nous mercats».

El passat 2022, el grup Solventa va superar els 4 milions d’euros en facturació per primera vegada

Solventa6, fundada a Salt el 2001, fa més de vint-i-tres anys que opera en el sector i ofereix solucions claus en mà d’enginyeria, arquitectura i energia renovable. L’any passat va superar els 4 milions d’euros en facturació per primera vegada. A l’espera que es facin oficials les xifres de tancament del passat exercici, la firma gironina es marcava l’objectiu de facturar més de 6 milions durant el 2023.

En total, l’empresa ha desenvolupat més de 1.000 projectes per a diferents clients entre els quals hi ha empreses com Hipra, Gosbi, Kave Home, Friselva o PC Concentrol.

La companyia ha incorporat recentment Adriana Casademont al seu equip. L’empresària va estar durant anys al capdavant de la firma familiar Càrnies Casademont, actualment en mans del grup aragonès Costa.