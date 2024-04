LC Paper inverteix 4,3 milions en millorar el procés de reciclatge del paper

El fabricant de paper i productes derivats LC Paper, amb seu a Besalú, ha anunciat que executarà al llarg dels propers mesos una inversió de 4,3 milions d’euros amb la finalitat de millorar la circularitat del paper reciclat. Aquest projecte ha estat seleccionat dins del PERTE de Circularitat, una convocatòria dels fons europeus Next Generation, gràcies al seu potencial per millorar la reciclabilitat de determinats residus de paper i cartó procedents de la recollida selectiva i reconvertir-los en noves bobines per als mercats d’higiene domèstica i professional.

La inversió correspon a la instal·lació de maquinària industrial d’última generació per a dur a terme un procés de triatge de materials on se separen les fibres de paper i cartó d’altres elements com plàstics, adhesius o traces de metall.

Instal·lacions de LC Paper. / LC Paper

El nou procés, codisenyat amb enginyeria alemanya i índia, permet una identificació acurada dels materials que maximitza l’aprofitament de la matèria primera reciclada, segons expliquen des de la companyia. «Amb aquest plantejament s’assoleix un grau de preparació de les fibres que en garanteix l’aptitud morfològica i química fins i tot per a qualitats de paper que requereixen la màxima higiene i suavitat», detallen. El projecte estarà completament executat a finals del present any 2024.

La inversió de millora del triatge de matèria primera reciclada s’emmarca en el programa d’inversions de l’empresa, que el passat 2023 va destinar una xifra similar per a l’obertura d’un nou centre productiu de manipulats de paper a Fornells de la Selva i que ja es troba funcionant a plena capacitat.

Gràcies a aquestes millores productives, LC Paper va presentar un EBITDA -benefici abans d’interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions- de sis milions d’euros el passat exercici 2023, després de registrar pèrdues els anys 2021 i 2022 «a causa de l’impacte dels elevats preus energètics pel conflicte Rússia-Ucraïna», assegura la companyia gironina.

LC Paper és una empresa familiar fundada l’any 1881 que actualment opera tres centres productius als municipis de Besalú, Sarrià de Ter i Fornells de la Selva. Disposa d’una plantilla de 140 professionals. L’any 2023 va facturar més de cinquanta milions d’euros i va exportar els seus productes a 28 països de quatre continents, segons informa l’empresa.