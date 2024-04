La Diputació de Girona i Reempresa eviten el tancament de 440 empreses

El GironaHub ha estat l'escenari aquest dijous al migdia de l'acte de celebració dels deu anys de col·laboració entre Reempresa, una iniciativa de la patronat Cecot i la Fundació Autoocupació, i la Diputació de Girona.

Des del 2013 treballen junts amb l'objectiu d'evitar el tancament d'empreses viables i la destrucció d'ocupació al territori, fomentant la compravenda de negocis com una via d'emprenedoria i de creixement empresarial. En aquest sentit, s'ofereix als empresaris que volen comprar o vendre un negoci un servei d'intermediació i un acompanyament gratuït per fer-ho amb totes les garanties.

En aquesta dècada de vincle Reempresa ha evitat el tancament de 440 empreses a les comarques gironines, que han generat una inversió induïda de més de 17,3 milions d'euros i que han permès salvaguardar més de 1.112 llocs de treball. D'aquestes, un 36% han estat empreses del sector de l'hostaleria, seguides pels de serveis (29%) i de comerç (28%). En menor mesura, hi ha la indústria (5%), la construcció (1%) i el sector agropecuari (1%).

Quant als motius de cessió d'aquests negocis, el més habitual és la jubilació (43%). A certa distància, hi ha motius personals (22%), canvi de professió (12%) i salut (12%).

Pau Presas, durant la celebració dels deu anys de col·laboració entre Reempresa i la Diputació de Girona / Diputació de Girona

El vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, ha celebrat aquestes dades: «El nostre propòsit és crear un entorn favorable a la creació i el creixement d'empreses i, en aquesta línia, considerem que afavorir la continuïtat de negocis ja existents és tan important com que se n'implantin de nous. Actualment, comptem amb vuit entitats locals que fan la funció de punts d'atenció Reempresa a la demarcació, que permeten dotar el territori de les eines necessàries per evitar la pèrdua de capital econòmic i de coneixement especialitzat, mantenir la fortalesa de la nostra economia i, sobretot, salvaguardar llocs de treball».

Aquests vuit punts d'atenció, un per comarca, es troben a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, DinàmiG (Garrotxa), l'Ajuntament de Banyoles, l'Ajuntament de Figueres i els consells comarcals del Baix Empordà, la Cerdanya, el Gironès i la Selva.

L'acte institucional ha comptat amb la participació del vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas; el president de la patronal Cecot i de Reempresa, Xavier Panés; la directora de Reempresa, Laura Sallent, i el president d'Autoocupació i membre del comitè director de Reempresa, Albert Colomer.