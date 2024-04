Pimec reclama que les mesures per combatre la sequera siguin "flexibles i adaptades a la realitat"

Pimec reclama que la implementació de les mesures per combatre la sequera sigui "flexible i adaptada a la realitat". En un comunicat, la patronal de les petites i mitjanes empreses ha demanat al Govern "consens i diàleg" amb els sectors afectats, sobretot amb el turístic, i ha lamentat que algunes de les noves restriccions "no s'hagin consensuat amb tots els agents implicats". La patronal que lidera Antoni Cañete també ha admès "desconcert" després que aquest dijous l'executiu hagi anunciat que instal·larà una dessalinitzadora flotant a Barcelona i dotze més de mòbils, solucions que Pimec assegura que fa uns mesos "no van voler ser estudiades". Pimec també ha demanat més subvencions.