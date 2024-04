Consum ofereix més de 400 llocs de treball per a la campanya d’estiu a Catalunya

Consum ofereix més de 400 llocs de treball per reforçar la plantilla a Catalunya durant la campanya d’estiu i les substitucions de vacances per als pròxims mesos. Les ofertes de treball, que ja estan disponibles a la web de la Cooperativa, són, fonamentalment, per a cobrir tasques operatives als supermercats i centres logístics de Barcelona i área metropolitana així com a altres botigues de les comarques de la Garrotxa, Osona, el Baix Camp, la Selva o el Baix Ampurdà.

La Cooperativa ofereix jornades completes i parcials, amb una retribució d’accés de 1.487 euros al mes. Quan la persona contractada passa a ser sòcia, aquesta base s’augmenta fins als 1.652 euros bruts. Al dos últims anys l’increment salarial de Consum a Catalunya ha superat el 22% per millorar el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores. A més del salari, els socis i les sòcies perceben anualment el retorn cooperatiu dels resultats que els correspon, a banda dels interessos per les seves aportacions obligatòries al capital social.

La temporada d’estiu s’allarga des de principi d’abril fins al final del mes de setembre. Després d’aquest període de temps, el personal contractat pot tenir continuïtat. De fet, segons les dades de la Cooperativa, el 36% del personal contractat durant la temporada d’estiu del 2023 a Catalunya a hores d’ara continua treballant a Consum i a més amb contracte fix.

Els requisits dels candidats i candidates són: tenir el títol de l’ESO, orientació a la clientela, ganes d’aprendre, actitud per al treball en equip i residir prop d’on s’ofereix el lloc. No cal tenir experiència prèvia, ja que Consum facilitarà la formació. Aquesta última setmana la Cooperativa ha llançat aquest procés de selecció de personal per a cobrir vacants als més de 480 dels seus supermercats. Les persones que vulguin accedir a les ofertes s’han de registrar a https://www.consum.es/va/treballa-en-consum/vacants.

Dues treballadores de Consum. / ddg

Consum a Catalunya

La plantilla de la Cooperativa és actualment de més de 21.200 persones i prop del 21% del total de treballadors i treballadores, més de 4.300 llocs de treball, es troben a Catalunya. Segons les dades de tancament de l’exercici 2023, Consum compta amb 262 botigues a Catalunya, 114 pròpies i 148 franquícies Charter a banda de diverses plataformes a Barcelona: la de mercaderies generals, a la Zona Franca, que compta amb 92.000 m2, i una altra al Prat de Llobregat, amb 13.500 m2.

Durant el present exercici es preveu que Consum obrirà tres supermercats més a Catalunya, el primer de 2024 va obrir les portes a Castellar del Vallès el mes passat de març.

Ocupació estable i de qualitat

Consum ha generat més de 1.900 llocs de treball l’últim any, un 10% més que l’any anterior, fins a assolir una plantilla de més de 21.200 persones. Els últims deu anys, la Cooperativa ha duplicat la plantilla i ha creat vora 10.000 llocs de treball estable i de qualitat a les comunitats autònomes on és present.

La Cooperativa, pionera en l’aplicació de la setmana laboral de cinc dies al sector de la distribución, ha renovat el segell Top Employers per onzè any consecutiu. Aquesta certificació avala les bones pràctiques en matèria de recursos humans i valida la gestió de Consum quant a personal, per les seves excel·lents condicions laborals, el suport i el foment del talent.